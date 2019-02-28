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Türkiye Kupası’nda Akhisarspor yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 22:00
Türkiye Kupası’nda Akhisarspor yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan yeşil-siyahlı ekip, yarı finale yükseldi ve Ümraniyespor’un rakibi oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


72. dakikada İlhan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.


74. dakikada sağ kanattan İlhan’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Koita’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Lukas meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


78. dakikada Josue’nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden topu kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.


84. dakikada Josue’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında top alan Serginho’nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Metin xx, Murat Ergin Gözütok xx


Kasımpaşa: Ramazan x, Veysel xx, Josue Sa xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez x, Tarkan Serbest x (Perica dk. 81 ?), Pavelka xx, Hajradinovic x (İlhan dk. 67 x), Khalili xx (Sadiku dk. 74 x), Trezeguet xx, Koita xx


Yedekler: Eray, Scuffet, Veigneau, Özgür, Hasan, Uğurcan, Azad


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Akhisarspor: Milan Lukac xx, Zeki xx (Caner dk. 82 ?), Musa xx, Cocalic xx, Kadir x, Rotman xx, Serginho xxx, Regattin xx (Onur dk. 59 x), Josue xxx, Barbosa xx, Cikalleshi xx (Manu dk. 67 x)


Yedekler: Halil, Gökmen, Bilal, Aykut, Sissoko, Göksu, Bokila


Teknik Sorumlu: Cem Kavçak


Goller: Koita (dk. 37) (Kasımpaşa), Barbosa (dk. 18), Serginho (dk. 84) (Akhisarspor)


Kırmızı kart: Manu (Maç bitimi)


Sarı kartlar: Koita, Veysel, Pavelka, Ben Youssef, Karim Hafez (Kasımpasşa), Kadir, Josue, Musa (Akhisarspor)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 22:00
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