Türkiye Kupası'nda 24 takım tur atladı

Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, gündüz bölümünde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-4 (Penaltılarla)

Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor: 3-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği: 2-0 (Uzatmalarda)

Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor: 0-2

Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor: 2-0

Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2

Kemerspor 2003-Muğlaspor: 7-6 (Penaltılarla)

Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor: 1-0

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor: 2-1 (Uzatmalarda)

Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954: 3-0

Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 4-3 (Penaltılarla)

Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: 4-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor: 2-1

Sinopspor-Yeni Orduspor: 6-7 (Penaltılarla)

Körfezspor-Düzcespor: 2-1

Bergama Belediyespor-Bucaspor: 2-1

Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 0-1

Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor: 5-3 (Penaltılarla)

Büyükçekmece Tepecikspor-Gaziosmanpaşaspor: 1-3

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 3-2

Esenler Erokspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Silivrispor-Alibeyköyspor: 1-0