THY - Trabzon - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Türkiye Kupası'nda 24 takım tur atladı

Futbolda Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 19:40
Türkiye Kupası'nda 24 takım tur atladı

Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, gündüz bölümünde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-4 (Penaltılarla)

Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor: 3-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği: 2-0 (Uzatmalarda)

Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor: 0-2

Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor: 2-0

Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2

Kemerspor 2003-Muğlaspor: 7-6 (Penaltılarla)

Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor: 1-0 

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor: 2-1 (Uzatmalarda)

Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954: 3-0

Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1 

Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 4-3 (Penaltılarla)

Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: 4-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor: 2-1

Sinopspor-Yeni Orduspor: 6-7 (Penaltılarla)

Körfezspor-Düzcespor: 2-1

Bergama Belediyespor-Bucaspor: 2-1 

Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 0-1

Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor: 5-3 (Penaltılarla)

Büyükçekmece Tepecikspor-Gaziosmanpaşaspor: 1-3

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: 3-2

Esenler Erokspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Silivrispor-Alibeyköyspor: 1-0

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:40
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Batman
  5. Karaman
  6. Aksaray
  7. Van
  8. Trabzon
  9. Sinop
  10. Siirt
  11. Ordu
  12. Nevşehir
  13. Muğla
  14. Kütahya
  15. Kırşehir
  16. Erzincan
  17. Artvin
  18. Adıyaman
  19. TÜRKİYE KUPASI Haberleri
  20. TÜRKİYE KUPASI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bak şu deve tabanına!
    1. Bak şu deve tabanına!
    2. Kanser şekeri çok seviyor
    3. Ankara Valiliğinden 'şarbon'..
    4. Valilikten PKK'lı terörist hakkında..
    5. Arkadaş mı, dost mu?
    6. 'Gazze Şeridi'nde hastane hizmetleri..
    7. PKK'nın Avusturya kolundaki yönetici..
    8. Ev onarım bekliyor
    9. Gençler 5'te 5 yaptı! Roket Yarışması..
    10. Amerika, korkuyla Florence kasırgasını..
    11. Burak: O konular kapandı...
    12. Seri katil olayında flaş gelişme!..
    13. Kendinizi sürekli yorgun..
    14. Amerika'nın sadece 2 senesi kaldı
    15. Derneklerden sorumlu PKK'lı..
    16. ABD Başkanı Trump, yeni yaptırımları..
    17. Şentop: 5 devleti diğerlerinden farklı..
    18. ABD korkuyla onu bekliyor! Gün verildi
    19. Fikret Orman'dan flaş kavga açıklaması!
    20. Kediden korkanın çocuğu da korkar!
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?