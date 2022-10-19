Türkiye Kupası tur atlayan takımlar sonuçlar 19 Ekim Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçları devam ediyor. 19 Ekim Çarşamba günü oynanan maçlar ve sonuçları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar oynandı? Türkiye Kupası sonuçları:
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırıyor. Peki, yarın hangi maçlar var?
Türkiye Kupası tur atlayan takımlar sonuçlar 19 Ekim Çarşamba
Vanspor-23 Elazığ FK: 2-3
Kırklarelispor-52 Orduspor FK:2-0
Nazilli Bld-Arnavutköy Bld: 2-1
Göztepe-Karaköprü Bld: 2-0
Adanaspor-Orduspor 1967: 1-0
Denizlispor-Ayvalıkgücü: 2-1
Çorum FK-Esenler Erok: 1-1
Keçiörengücü-Diyarbekirspor: 4-1
Kırşehir Bld-İskenderunspor: 1-0
24 Erzincan-Bl Kütahyaspor: 0-1
Balıkesirspor-Ofspor: 1-0
Bucaspor 1928-Hopaspor: 3-0
Altınordu-Sapanca: 5-0
Şanlıurfaspor-Karaman FK: 3-0
Etimesgut Bld-68 Aksaray Bld: 2-0
Uşakspor-Gümüşhanespor: 4-2
Boluspor-Fethiyespor:1-0
Samsunspor-1984 Muşspor: 3-0
Hatayspor-Düzcespor: 0-2
Galatasaray-Kastamonuspor:
20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK (Eryaman)
14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)
15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)
17.30 Bitexen Giresunspor-Amasya FK (Çotanak)
20.30 Gaziantep FK-Sarıyer (Kalyon)