Türkiye Kupası maçında olay çıktı! Maç tatil edildi
Batman Petrolspor - Kasımpaşa arasında oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında Kasımpaşalı futbolcu Koita'nın suratına su şişesi atılmasının ardından maç tatil edildi.30 Ekim 2018 Salı 15:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Batman Petrolspor - Kasımpaşa maçında olaylar çıktı. Kasımpaşalı Koita, suratına gelen su şişesi sonrası yerde kaldı. Sakatlanan oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hakem maçı tatil etti
Bu pozisyon sonrasında hakem Özgür Yankaya tarafından mücadele tatil edildi.
Kasımpaşa, maçın son bölümlerine 3-2 önde girmişti.
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