Türkiye Kupası hangi takımlar 4.tura yükseldi?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.tur maçları tamamlandı. Futbolseverler ise 20 Ekim Perşembe akşamı oynanan maçları ve sonuçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımlar tur atladı?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.tur maçları tamamlandı. Peki, hangi takımlar kupada turladı?
Türkiye Kupası hangi takımlar 4.tura yükseldi?
Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK: 3-1
Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor: 2-1
Menemen FK-Bulvarspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970: 3-3
Bitexen Giresunspor-Amasya FK: 3-1
Gaziantep FK-Sarıyer: 4-0