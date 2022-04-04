Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2022 | Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman nerede oynanacak?
Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin açıklama geldi. Peki, Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçının ne zaman oynanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu sene Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak?
Türkiye Kupası finali nerede oynanacak 2022 | Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman nerede oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
Final karşılaşması, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.