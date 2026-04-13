784 bin eserlik dev hazine! Bakan Ersoy: 13 milyonu aşan görüntülemeyle kültürel mirasımız küresel ölçekte karşılık buluyor...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin yazma eser envanterinin 784 bini aşması ve 13 milyonu geçen dijital erişim verileriyle kültürel mirasta tarihî bir eşiğe ulaşıldığını açıkladı. Rami Kütüphanesi’nde açılan “Mazimizin Bekçisi A. Süheyl Ünver” sergisiyle bu büyük birikim görünür kılınırken Türkiye Yazma Eserler Kurumunun dijitalleştirme, restorasyon ve yayın çalışmaları sayesinde yüz binlerce eser ilim dünyasına kazandırıldı. Milyonlarca erişimle kültürel miras küresel ölçekte güçlü bir karşılık buldu.