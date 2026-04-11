Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan dev tur operatörleriyle stratejik buluşma

Türkiye’nin her iki operatörün portföyündeki güçlü konumunu koruduğu vurgulanırken yeni iş birlikleri ve stratejik adımlarla bu konumun daha da ileri taşınması hedefleniyor. Almanya’nın Rakip Destinasyonlar İçin Uyarısı Türkiye’nin Lehine Avrupa’nın en büyük turizm gruplarından biri olan Dertour Group ile yürütülen iş birlikleri, Almanya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa pazarlarını kapsayan geniş bir coğrafyada devam ediyor. Grup, Almanya’nın yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Slovakya gibi pazarlarda Türkiye’ye önemli bir ziyaretçi akışı sağlıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Almanya pazarı ağırlıklı olmak üzere yürütülen reklam kampanyaları ve arz güvenliği destekleri, Türkiye’nin bu pazardaki güçlü konumunu pekiştiriyor. 2026 yılı için planlanan hedeflerde Almanya pazarı yine belirleyici rol oynarken yılın ilk döneminde satışlarda toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Mart ayı itibarıyla rezervasyonlarda yeniden artış gözlenirken yaz sezonuna ilişkin genel görünümün pozitif olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca Almanya’nın, ülkemize rakip bazı destinasyonlara yönelik seyahat uyarılarının Türkiye talebine olumlu yansıması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya pazarı için ilave birlikte reklam kampanyaları devreye alınırken Antalya’da planlanan geniş katılımlı etkinlikler de iş birliğinin önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor.