Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan dev tur operatörleriyle stratejik buluşma
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan dev tur operatörleriyle stratejik buluşma

Türkiye turizminin ana pazarları arasında yer alan Almanya ve İngiltere’de yeni sezon öncesi kritik temaslar hız kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa’nın önde gelen tur operatörleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde sezonun gidişatı, rezervasyon eğilimleri ve iş birliği adımlarını ele aldı. Görüşmelerde mevcut kampanyalar, yeni dönem planlamaları ve pazar dinamikleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Türkiye’nin turizmde güçlü konumunu koruduğu ana pazarlarda yürütülen çalışmalar, yeni sezon öncesinde daha da yoğunlaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO’su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldi. Bakan Ersoy’un Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirdiği temaslar hem mevcut performansın değerlendirilmesi hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının netleştirilmesi açısından dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmeye ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Türkiye’nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileriye taşıyacak iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Avrupa’nın ve Birleşik Krallık’ın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO’su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldik.

Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş birliklerini, 2026 yılı hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü kapsamlı şekilde değerlendirdik. Yılın ilk dönemine ilişkin rezervasyon eğilimleri, erken rezervasyon sürecindeki dalgalanmalar ve Paskalya döneminin etkileriyle birlikte sezonun geri kalanına yönelik talep görünümünü ele aldık. Jet2 ile yürüttüğümüz kampanyalar ve ilave aksiyonlar ile Dertour tarafında Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda hayata geçirilen çalışmaların etkilerini değerlendirdik. Türkiye’nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileri taşıyacak iş birliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un görüşmelerinde hem Almanya hem de İngiltere pazarında erken sezon verileri, rezervasyon dinamikleri ve talep eğilimleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut kampanyaların etkisi, yeni dönem bütçe planlamaları ve pazara özel aksiyonlar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Türkiye’nin her iki operatörün portföyündeki güçlü konumunu koruduğu vurgulanırken yeni iş birlikleri ve stratejik adımlarla bu konumun daha da ileri taşınması hedefleniyor. Almanya’nın Rakip Destinasyonlar İçin Uyarısı Türkiye’nin Lehine Avrupa’nın en büyük turizm gruplarından biri olan Dertour Group ile yürütülen iş birlikleri, Almanya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa pazarlarını kapsayan geniş bir coğrafyada devam ediyor. Grup, Almanya’nın yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Slovakya gibi pazarlarda Türkiye’ye önemli bir ziyaretçi akışı sağlıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Almanya pazarı ağırlıklı olmak üzere yürütülen reklam kampanyaları ve arz güvenliği destekleri, Türkiye’nin bu pazardaki güçlü konumunu pekiştiriyor. 2026 yılı için planlanan hedeflerde Almanya pazarı yine belirleyici rol oynarken yılın ilk döneminde satışlarda toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Mart ayı itibarıyla rezervasyonlarda yeniden artış gözlenirken yaz sezonuna ilişkin genel görünümün pozitif olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca Almanya’nın, ülkemize rakip bazı destinasyonlara yönelik seyahat uyarılarının Türkiye talebine olumlu yansıması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya pazarı için ilave birlikte reklam kampanyaları devreye alınırken Antalya’da planlanan geniş katılımlı etkinlikler de iş birliğinin önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Jet2holidays markasıyla paket tur pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Jet2 ile yürütülen çalışmalar, Birleşik Krallık pazarında Türkiye’nin güçlü konumunu destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Jet2’nin uçuş ve konaklamayı entegre eden yapısı, Türkiye’ye yönelik talebin sürdürülebilirliğinde kritik rol oynuyor. Jet2 tarafından sezonu desteklemek amacıyla ilave kampanya talepleri gündeme gelirken Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından da satış odaklı yeni kampanyalar devreye alındı. Kampanyaların medya dağılımı ve içerik yapısı yeniden düzenlenerek dönüşüm kanallarının güçlendirilmesi hedeflendi. Kampanya ve tekliflerin sezon geneline yayılması yönünde çalışmalar sürdürülüyor.

