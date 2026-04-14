Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektöründeki 57 projeye büyük destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektöründeki 57 projeye büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektöründe dengeleri değiştirecek haber geldi. Şimdi de Türk sinemasına yönelik önemli gelişmeyi duyurdular. İşte o gelişme...

Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektöründeki 57 projeye büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 yılı destek programı kapsamında Türk sinemasına yönelik önemli bir kaynak aktarımını daha hayata geçirdi. 2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektöründeki 57 projeye büyük destek

Bu destekle birlikte yalnızca üretim değil, nitelikli ve uluslararası rekabet gücü yüksek projelerin artırılması hedefleniyor. Usta Yönetmenler ve Yeni İsimlerle Destek Desteklenen projeler arasında, uluslararası alanda Türkiye sinemasının en güçlü temsilcilerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi “Yorgun Güneş” de yer aldı. Altın Palmiye ödüllü yönetmenin projelerine verilen destek, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırma hedefinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, hem deneyimli yönetmenlerin üretimini sürdürmesini hem de yeni kuşak sinemacıların sektöre kazandırılmasını amaçlıyor.

Foto - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektöründeki 57 projeye büyük destek

Animasyon Sinemasına Stratejik Yatırım Bakanlığın 2026 destek programında dikkat çeken başlıklardan biri de animasyon projelerine verilen güçlü destek oldu. Son yıllarda teknolojik gelişmeler ve kamu destekleriyle ivme kazanan animasyon sektörü, artık yalnızca çocuklara yönelik içerik üretimiyle sınırlı kalmıyor; uluslararası pazarda rekabet eden bir alan haline geliyor. Kurulda; “Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar”, “Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot”, “Şeker Fareler – Başlangıç” ve “Son Peygamber-Hicret” adlı projeler de toplantıda desteklenen animasyon film yapım projeleri arasında yer aldı. Bakanlık, animasyondan kısa filme, senaryo geliştirmeden çekim sonrası süreçlere kadar geniş bir üretim zincirini destekleyerek sektörün bütüncül gelişimini hedefliyor. Belgesel Filmlere Güçlü Destek Kültür ve turizm Bakanlığınca belgesel sinemaya olan güçlü destek bu yıl da devam etti. 2026 Mart ayında alınan kararla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira destek aktarıldı. Türkiye'de nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde ve sektörün bu alanda gelişmesinde önemli rol oynayan destekler bu yıl geçtiğimiz yıla göre büyük artış gösterdi. 215 Projeye Geniş Kapsamlı Destek Bakanlık tarafından 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla toplam 215 projeye toplam 302 milyon lira destek sağlandı. Bu desteklerle, daha şimdiden geçtiğimiz yıl verilen destek rakamlarına ulaşılmış oldu. Hedef Daha Güçlü Daha Çeşitli Bir Türk Sineması Sinema Genel Müdürlüğünün 2026 yılı destek politikası; yalnızca sayısal artışı değil, nitelikli üretimi, uluslararası başarıyı ve sektörün tüm bileşenlerinin birlikte güçlenmesini esas alıyor. Artan destek miktarı ve çeşitlenen proje başlıklarıyla Türk sineması, hem içerik üretiminde hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırma yolunda yeni bir eşiğe taşınıyor. Destekler Devam Edecek Bakanlık tarafından sinema sektörüne sağlanacak destekler artarak devam edecek. Eylül ayında kısa ve animasyon film yapım, senaryo yazım ve proje geliştirme türlerindeki projelere verilecek destekler görüşülecek olup, ekim ayı içerisinde de uzun metraj ,çekim sonrası ve ortak yapım türündeki projelere verilecek desteklere karar verilecek.

Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü
Spor

Takım otobüsüne silahlı saldırı! Futbolcu öldürüldü

Silahlı ve maskeli soyguncular, Gana Ligi ekibi Berekum Chelsea takımının otobüsüne saldırı düzenledi. Korkunç saldırıda Ganalı futbolcu Dom..
ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı
Dünya

ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı

İran hükümeti, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı savaş zararına ilişkin ilk mali hesaplamayı açıkladı. Tahran yönetimine göre savaşın ..
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı yaşandı. 16 kişi yaralandı. Saldırganın intihar ettiği ileri sürüldü. Çok sayıda ..
Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı
Gündem

Dünya bu uyarıyı konuşuyor! Hakan Fidan'dan herkesi ayağa kaldıracak Hürmüz çıkışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında küresel sistemin sinir uçlarına dokunan çok kritik açıklamalarda bulundu. Öze..
İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler
Ekonomi

İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den taz..
Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi
Gündem

Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi

Macaristan'daki seçim sonuçlarının ardından Türkiye'deki malum çevrelerin "zafer" çığlıkları attığı Peter Magyar hakkında, sosyal medya plat..
