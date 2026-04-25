Dikkat! Çeşme-Selçuk arasında kapanacak yollar!

26 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-Selçuk Etabı kapsamında, saat ve yol durumuna bağlı olarak etap boyunca kademeli ve geçici sürelerle trafik akışı durdurulacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Çeşme–Selçuk parkuru, 23 takım, 27 ülkeden 161 sporcunun katılımıyla 26 Nisan Pazar günü start alacak.

İŞTE NEFES KESEN GÜZERGAH!

61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 1. Etabı, 26.04.2026 Pazar günü 10.50’den itibaren Çeşme – Selçuk güzergâhında koşulacak. Çeşme Kalesi önünden başlayacak etap, Çeşme Adliyesi önünü takiben Çeşme – İzmir Devlet Karayolu’na katılımla, Kutlu Aktaş Barajı, Germiyan Mahallesi Kavşağı, Zeytinler Otoyol Kavşağı, Barbaros Mahallesi Kavşağı geçildikten sonra İYTE Kavşağı’ndan İzmir istikametine dönülerek devam edecek.

İçmeler Mahallesi Kavşağı, Özbek Mahallesi Kavşağı, Urla Uğur Mumcu Kavşağı geçilerek sürecek etapta, Kalabak Mahallesi İskele Adres Kavşağı, Zeytinalanı Kavşağı, Çamlıçay Köprüsü’nü takiben, Güzelbahçe Adnan Kahveci Kavşağı’ndan sağa dönülerek Seferihisar il yoluna katılımla Kahramandere, Yelki, Çamlı, Bademler, Ulamış ve Seferihisar ilçe merkezi geçilecek.

Yarışçılar; Doğanbey Tatbikat Alanı, Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli güzergâhını takip ederek, Pamucak Kavşağı’ndan Selçuk istikametine dönüş alacak. Daha sonra, İzmir-Aydın Devlet Karayolu, Selçuk Hastane Kavşağı’ndan Ortaklar istikametine dönülecek, devamında Selçuk Meryem Ana Kavşağı’ndan geri dönüş alacak olan yarışçılar, Selçuk ilçe merkezi İsa Bey Camii yol ayrımı kavşağında yarışı tamamlayacak.

26.04.2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren, güzergahta yarış güvenliği kapsamında gerekli trafik ve emniyet tedbirleri alınacaktır. Yol kullanıcılarına önemle duyurulur.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR VE SAATLER

1. ETAP ÇEŞME – SELÇUK (26 Nisan 2026)

26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.50’de Çeşme Kalesi önünden start alacak etap kapsamında aşağıdaki güzergâh, yarış geçiş saatlerine bağlı olarak kademeli şekilde trafiğe kapatılacak.

10.50’den itibaren kapanacak yollar:

ÇEŞME

Çeşme Kalesi önü (Musalla Mahallesi)

1015 Sokak

2002 Sokak

2001 Sokak

Çeşme Asfaltı Caddesi

Çeşme Yolu Caddesi

ÇEŞME – URLA HATTI

Urla ilçesi İçmeler Caddesi

Nuri Özbek Caddesi

Çeşme – Urla – İzmir Asfaltı

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı

GÜZELBAHÇE – SEFERİHİSAR BAĞLANTISI

Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi

Seferihisar Caddesi

Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi

Kuşadası Caddesi

Kuşadası – Seferihisar Yolu

MENDERES GEÇİŞİ

Ürkmez Caddesi

Menderes ilçesi Meryem Ana Caddesi

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

ÖZDERE – SELÇUK HATTI

Özdere – İzmir Caddesi

Nation Caddesi

Selçuk ilçesi Bakla Deresi Sokak

Sabri Yayla Bulvarı

Atatürk Caddesi

SELÇUK FİNİŞ BÖLGESİ

Selçuk ilçe merkezi

Selçuk Hükümet Binası önü (finiş alanı)

GENEL UYGULAMA

Bölünmüş yollarda sağ şerit, bölünmemiş yollarda yolun tamamı trafiğe kapatılacak.

Tüm güzergâh boyunca araç ve yaya güvenliği için gerekli önlemler alınacak.

Trafik, etap geçişine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden açılacak.

Sürücülerin belirtilen saatlerde güzergâhı kullanmamaları, alternatif yolları tercih etmeleri ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları uyarısı yapıldı.