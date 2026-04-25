Dikkat! Çeşme-Selçuk arasında kapanacak yollar!
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 1. Etap (Çeşme – Selçuk) kapsamında trafiğe kapanacak yollar açıklandı.
26 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-Selçuk Etabı kapsamında, saat ve yol durumuna bağlı olarak etap boyunca kademeli ve geçici sürelerle trafik akışı durdurulacak. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Çeşme–Selçuk parkuru, 23 takım, 27 ülkeden 161 sporcunun katılımıyla 26 Nisan Pazar günü start alacak.
İŞTE NEFES KESEN GÜZERGAH!
61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 1. Etabı, 26.04.2026 Pazar günü 10.50’den itibaren Çeşme – Selçuk güzergâhında koşulacak. Çeşme Kalesi önünden başlayacak etap, Çeşme Adliyesi önünü takiben Çeşme – İzmir Devlet Karayolu’na katılımla, Kutlu Aktaş Barajı, Germiyan Mahallesi Kavşağı, Zeytinler Otoyol Kavşağı, Barbaros Mahallesi Kavşağı geçildikten sonra İYTE Kavşağı’ndan İzmir istikametine dönülerek devam edecek.
İçmeler Mahallesi Kavşağı, Özbek Mahallesi Kavşağı, Urla Uğur Mumcu Kavşağı geçilerek sürecek etapta, Kalabak Mahallesi İskele Adres Kavşağı, Zeytinalanı Kavşağı, Çamlıçay Köprüsü’nü takiben, Güzelbahçe Adnan Kahveci Kavşağı’ndan sağa dönülerek Seferihisar il yoluna katılımla Kahramandere, Yelki, Çamlı, Bademler, Ulamış ve Seferihisar ilçe merkezi geçilecek.
Yarışçılar; Doğanbey Tatbikat Alanı, Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli güzergâhını takip ederek, Pamucak Kavşağı’ndan Selçuk istikametine dönüş alacak. Daha sonra, İzmir-Aydın Devlet Karayolu, Selçuk Hastane Kavşağı’ndan Ortaklar istikametine dönülecek, devamında Selçuk Meryem Ana Kavşağı’ndan geri dönüş alacak olan yarışçılar, Selçuk ilçe merkezi İsa Bey Camii yol ayrımı kavşağında yarışı tamamlayacak.
26.04.2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren, güzergahta yarış güvenliği kapsamında gerekli trafik ve emniyet tedbirleri alınacaktır. Yol kullanıcılarına önemle duyurulur.
TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR VE SAATLER
1. ETAP ÇEŞME – SELÇUK (26 Nisan 2026)
26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.50’de Çeşme Kalesi önünden start alacak etap kapsamında aşağıdaki güzergâh, yarış geçiş saatlerine bağlı olarak kademeli şekilde trafiğe kapatılacak.
10.50’den itibaren kapanacak yollar:
ÇEŞME
Çeşme Kalesi önü (Musalla Mahallesi)
1015 Sokak
2002 Sokak
2001 Sokak
Çeşme Asfaltı Caddesi
Çeşme Yolu Caddesi
ÇEŞME – URLA HATTI
Urla ilçesi İçmeler Caddesi
Nuri Özbek Caddesi
Çeşme – Urla – İzmir Asfaltı
Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı
GÜZELBAHÇE – SEFERİHİSAR BAĞLANTISI
Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi
Seferihisar Caddesi
Seferihisar ilçesi İzmir Caddesi
Kuşadası Caddesi
Kuşadası – Seferihisar Yolu
MENDERES GEÇİŞİ
Ürkmez Caddesi
Menderes ilçesi Meryem Ana Caddesi
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
ÖZDERE – SELÇUK HATTI
Özdere – İzmir Caddesi
Nation Caddesi
Selçuk ilçesi Bakla Deresi Sokak
Sabri Yayla Bulvarı
Atatürk Caddesi
SELÇUK FİNİŞ BÖLGESİ
Selçuk ilçe merkezi
Selçuk Hükümet Binası önü (finiş alanı)
GENEL UYGULAMA
Bölünmüş yollarda sağ şerit, bölünmemiş yollarda yolun tamamı trafiğe kapatılacak.
Tüm güzergâh boyunca araç ve yaya güvenliği için gerekli önlemler alınacak.
Trafik, etap geçişine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden açılacak.
Sürücülerin belirtilen saatlerde güzergâhı kullanmamaları, alternatif yolları tercih etmeleri ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları uyarısı yapıldı.