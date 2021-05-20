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Gündem Türkiye koronavirüsle boğuşurken o ilimizden kötü haber geldi
Gündem

Türkiye koronavirüsle boğuşurken o ilimizden kötü haber geldi

Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Önce Sivas ve bugün de Yozgat'tan gelen haber tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 20:38:00 -
Türkiye koronavirüsle boğuşurken o ilimizden kötü haber geldi

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesi Dayılı köyünde yaşayan Yusuf Ertek (38), kulak arkasına yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Ertek, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden 14 Mayıs'ta kendi isteğiyle taburcu edilen Ertek, köyüne döndükten 4 gün sonra rahatsızlanınca yeniden aynı hastaneye götürüldü.

Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Ertek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ertek'in cenazesi köyünde toprağa verildi.

Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta geçen ay keneler nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı görülmeye başlanmıştı. O günden bu yana 50 kişi hastalığa yakalanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

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