  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Türkiye köprü" diyenlere cevap: Enerjide merkeziz
Ekonomi

"Türkiye köprü" diyenlere cevap: Enerjide merkeziz

Levent Yılmaz, “köprü, kavşak ve koridor” gibi tanımlamalar esasen Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma potansiyelini ört bas etmek için biçilmiş bir kaftan." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 12:10:00 -
"Türkiye köprü" diyenlere cevap: Enerjide merkeziz

Yeni Şafak yazarı Levent Yılmaz, bugünkü yazısında Türkiye'nin enerjide ticaret merkezi olma potansiyeline değindi.

Yılmaz'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Söz konusu Türkiye’nin enerjideki küresel ve bölgesel rolü olunca bir kısım Batılı uzmanlar(!) tarafından Türkiye için hemen “köprü, kavşak ve koridor” gibi tanımlamalar yapılıyor ve bu sanki çok iyi bir şeymiş gibi güzellemelere konu oluyor. Oysa Türkiye’ye biçilmek istenen bu basit rol esasen Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma potansiyelini ört bas etmek için biçilmiş bir kaftan.

Amacı bariz olan, güzelleme adı altında Türkiye’nin rolünü basitleştirmeye ve bu konudaki stratejik işlevini ucuzlaştırmaya çalışan bu söylemlerden son derece dikkatli bir şekilde uzak durmak gerekiyor. Elbette halen kat edilmesi gereken mesafeler var ancak Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini her fırsatta vurgulamak gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23