"Türkiye köprü" diyenlere cevap: Enerjide merkeziz

Yeni Şafak yazarı Levent Yılmaz, bugünkü yazısında Türkiye'nin enerjide ticaret merkezi olma potansiyeline değindi.

Yılmaz'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Söz konusu Türkiye’nin enerjideki küresel ve bölgesel rolü olunca bir kısım Batılı uzmanlar(!) tarafından Türkiye için hemen “köprü, kavşak ve koridor” gibi tanımlamalar yapılıyor ve bu sanki çok iyi bir şeymiş gibi güzellemelere konu oluyor. Oysa Türkiye’ye biçilmek istenen bu basit rol esasen Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma potansiyelini ört bas etmek için biçilmiş bir kaftan.

Amacı bariz olan, güzelleme adı altında Türkiye’nin rolünü basitleştirmeye ve bu konudaki stratejik işlevini ucuzlaştırmaya çalışan bu söylemlerden son derece dikkatli bir şekilde uzak durmak gerekiyor. Elbette halen kat edilmesi gereken mesafeler var ancak Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini her fırsatta vurgulamak gerekiyor.