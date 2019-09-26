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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı şartları neler?

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) İŞKUR üzerinden yeni işçi alımı için ilan yayınladı. TKİ tarafından yapılan duyuruda 11 meslek gurubundan 27 Eylül 2019 tarihine kadar KPSS’siz daimi işçi alımı yapılacağını bildirdi. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

26 Eylül 2019 Perşembe 00:13
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı şartları neler?

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) İŞKUR üzerinden yeni işçi alımı için ilan yayınladı. TKİ tarafından yapılan duyuruda 11 meslek gurubundan 27 Eylül 2019 tarihine kadar KPSS’siz daimi işçi alımı yapılacağını bildirdi. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı ne zaman?

27 Eylül tarihine kadar devam edecek olan TKİ işçi başvuruları için adayların İŞKUR il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı şartları neler?

Manisa ilinde Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde (Soma) istihdam edilmek üzer alınacak maden teknikeri için aranan şartlar arasında önlisans mezunu olma şartı yer almaktadır. Toplam 3 personelin istihdam edileceği kadroya başvuru İŞKUR'dan yapılacaktır.

Soma Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde alınacak diğer kadrolardan biri de kamyon şoförüdür. 15 kişinin alınacağı ilanda alım şartlarına bakıldığında mezun olma şartı yer alıyor. Aynı ilanda 5 dozer operatörünün alınacağı da duyurulurken bu kadroya başvurmak isteyen adayların da lise ve dengi okuldan mezun olması gerekmektedir.

Ege Linyitleri İşletmesi'nin alım yapacağı 25 genel maden için de aranan şartlar arasında lise ve dengi okuldan mezun olma yer almaktadır.

Manisa Soma'da istihdam edilecek 8 manevracının alınacağı ilanın öğreni düzeyi şartı da lise ve dengi okuldan mezun olmaktır.

Kütahya ilinde Garp İşletmesi Müdürlüğü (Linyit) bünyesinde alınacak daimi personel ilanında 5 kamyon şoförü, 4 iş makinaları operatörü, 2 elektrik teknisyeni ve 3 vinç operatörü, 3 motorlu araçlar teknisyeni, 10 makina tamir ustası, 5 yerüstü ve 5 tane de yer altı elektrikçisi şeklinde kadro dağılımı vardır. Alımı yapılacak kadrolara başvuru şartı lise ve dengi okuldan mezun olmaktır.

Çanakkale Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün de alım yapacağı ilanda, kadro dağılımı ise 3 elektirkçi ve 2 manevracıdır. Bu ilana başvurmak için aranan şart da diğer ilanlar olduğu gibi lise ve dengi okuldan mezun olma şartıdır.

Hangi iş personeli alınacak?

İlanda maden teknikeri, kamyon şoförü, dozer operatörü, genel madenci, manevracı, iş makineleri operatörü, elektronik teknisyeni, vinç operatörü kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 75 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. 23.09.2019 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüklerinden veya hizmet merkezlerine müracaat ederek başvuru yapılabilecek.

Personel alımı kadro dağılımı

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 00:13
  1. Manisa
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