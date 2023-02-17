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Gündem Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı
Gündem

Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı

Türkiye Komunist Partisi (TKP)'nin depremzedelere gönderdiği bağış görenleri şaşırttı. Hiç kimse böyle bir bağışın Türkiye Komunist Partisi tarafından gönderileceğini düşünmüyordu. Ancak TKP tarafından gönderilen bu bağış takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 13:54:00 - 2023-02-17 13:55:51
Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ilk gününden itibaren bölgedeki depremzedelere yardımda bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP), yardım kolisi göndermeye devam ediyor. TKP'nin Adıyaman'daki depremzedelere gönderdiği kolilerde, başörtülü kadınların kullanabilmesi için başörtüsü çıkması takdir topladı.

Yazar İsmail Mansur Özdemir, şu ifadeleri kullanarak TKP'ye teşekkür etti: "Türkiye Komünist Partisindeki arkadaşlardan Adıyaman'a MGV & AGD lojistik deposuna bir paket gönderilmiş. Paketin içinde Mümin ve Muvahhid Adıyaman halkı için başörtüleri var. Emanetler yerine ulaşmış ve Mümin kadınlarımıza teslim edilmiştir, teşekkür ederiz."

TKP'nin kolisinden ne çıktı?
TKP'nin Adıyaman'daki depremzedelere gönderdiği yardım kolisinde, kapalı kadınlar için başörtüsü de yer aldı.

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