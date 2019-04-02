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Türkiye kesintisiz 4.5 yıllık icraat döneminde

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin tamamlanmasının ardından Türkiye kesintisiz 4.5 yıllık bir icraat dönemine giriyor.

02 Nisan 2019 Salı 11:29
Türkiye kesintisiz 4.5 yıllık icraat döneminde

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin tamamlanmasının ardından Türkiye kesintisiz 4.5 yıllık bir icraat dönemine giriyor. Yüzde 52 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkan AK Parti’nin, önümüzdeki dönemde yapılacak olan icraatlarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hızlı yapısını daha etkin bir şekilde kullanması ve 2023 hedeflerine odaklanması bekleniyor.

4.5 yıl seçim yok çalışacağız

Balkon konuşmasında ekonomi ve terörle mücadele konularını seçimlerden sonra ele alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Ülkemize Suriye sınırımız boyunca kurulan tuzağı zaten kısmen bozmuştuk. Şimdi hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak, Suriye'yi güvenli bir yer haline getirip ülkemizdeki sığınmacıların evlerine, yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullanmıştı.

8 Nisan’da yeni yol haritası açıklanacak

Ekonomiye ilişkin ilk adımın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Nisan’da düzenleyeceği toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası çizmesi beklenirken, terörle mücadele konusunda Fırat’ın doğusuna yönelik olarak planlanan harekat hazırlıklarına hız verildiği ve Türkiye’nin bölgede kurulmak istenen terör devleti oluşumuna karşı askeri müdahaleye hazır olduğu biliniyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:29
  1. 31 Mart Mahalli İdareler seçimi
  2. icraat dönemi
  3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  4. AK Parti
  5. 2023 hedefleri
  6. Balkon konuşması
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. Münbiç
  9. Fırat
  10. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  11. Fırat’ın doğusu

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