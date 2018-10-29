Türkiye kazanırsa biz de kazanırız

Mehmet Canıtatlı

Turkcell bundan 25 yıl önce Mecidiyeköy’de küçük bir ofiste üç kişiyle yola çıkmıştı. Bugün 4 ülkede 50 milyondan fazla müşteriye hizmet veren, dijital servislerini tüm dünyada 130 milyonu aşkın kişinin kullandığı, dünyanın en iyi iki mobil şebekesini sağlayan şirketten biri. Türkiye teknoloji ve iletişim alanında çağ atlarken, Turkcell de hem bu ilerleyişin liderliğini yaptı hem de kendisi dünyanın ilk dijital operatörü oldu. Üstelik son zamanlarda yerli ve milli teknolojilere yaptığı dev yatırımla dikkat çekiyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ülkemizin verilerine sahip çıkmak için çalıştıklarının altını çiziyor: “Bugün Türk mühendislerimizin geliştirdiği yerli teknolojilerimiz, dünyadaki benzerleri tarafından taklit edilen özellikleriyle adından söz ettiriyor. Amacımız Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmak, burada işleyip yenilikçi servislere dönüştürmek ve değer oluşturmak. Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanır.”

Veriler Türkiye’de saklanıyor

Terzioğlu’nun övgüyle bahsettiği o Türk mühendislerin geliştirdiği uygulamaların indirilme sayısı 130 milyona ulaştı. Karayipler’den Nepal’e, Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya kadar teknoloji ihracatı için çalışmalar devam ediyor.

Bu uygulamaların amiral gemisi ise BiP. Afrika’dan Antarktika’ya kadar milyonlarca kullanıcısı bulunan BiP altı kişiye kadar görüntülü görüşme, para transferi gibi özellikleriyle benzerlerinden ayrılıyor. Terzioğlu “Türkiye’nin verileri Türkiye’de kalıyor. Tüm uygulamalarımızdaki dataların ülkemizde saklanması hem güvenlik hem strateji açısından paha biçilmez değerde” diyor.

Amaç 1440 dakikada yer almak

1994’te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakanı Tansu Çiller ilk cep telefonu görüşmesini yapmış ve yeni bir dönem başlamıştı. O konuşma sadece saniyeler sürmüştü. Bugün ise Turkcell, müşterilerinin 24 saatinde, yani 1440 dakikasında yer alacak stratejiler yürütüyor. Terzioğlu bu durumu “Müşterilerimiz ortalama 32 dakika telefonla görüşme yapıyor. Ama bu süre bizim için yeterli değil. Turkcell kullanıcıları bunun dışında 48 dakika fizy ile müzik dinliyor, BiP’te 16 dakika mesajlaşıp 39 dakika konuşuyor, 60 dakika TV+ ile televizyon izliyor ve 21 dakika dijital platformumuzdan dergi-gazete okuyor. Bu süreleri artırmak için dijital ürün ve servisler geliştirmeyi sürdürüyoruz” diye anlatıyor.

Dönüm noktalarında hep Turkcell vardı

-1994 Şubat ayında, Türkiye’deki ilk cep telefonu konuşması Turkcell şebekesi üzerinden dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakanı Tansu Çiller arasında yapıldı. Böylece Turkcell, Türkiye’nin ilk mobil operatörü oldu.

-1998 yılında, bu teknoloji Türk insanı için henüz çok yeni olmasına rağmen Turkcell 2,3 milyon aboneye sahipti.

-1999’da Hazır Kart ile Türkiye’de ilk kontörlü hat kullanımını başlattı.

-2000 yılında cep telefonu ile internete bağlanmayı sağladı.

-Yine 2000’de New York Borsası’na kote olan ilk Türk şirketi unvanını aldı. Turkcell hisseleri o günden beri New York Borsası’nda işlem görüyor.

-2003 yılında Turkcell Mobil Ödeme ile Türkiye’de bir ilk olarak alışverişlerde cep telefonuyla ödeme devrini başlattı.

-2004’te Bilişim Telekomünikasyon kuruldu. Şirket 2011’de Turkcell Superonline ismini alıp hizmete devam etti. 2016’da 1 milyonuncu fiber müşteriye ulaşıldı.

-2009’da 3G teknolojisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı görüntülü konuşturarak geçti. O dönemde Erdoğan Başbakan, Yıldırım ise Ulaştırma Bakanı idi.

-2013’te Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu T40’ı çıkardı.

-2016’da ülkenin en büyük veri merkezini Gebze’de hayata geçirdi. 2018’de buna İzmir’deki veri merkezini ekledi.

-Aynı yıl BiP’in indirilme sayısı 1 milyonu aştı.

-2017’de Türkiye’nin ilk ve tek yerli ve milli arama motoru Yaani hizmete girdi.

-2018’de Lifecell Ventures ile dijital ihracat dönemini başlattı.

En ucuz eğlence kaynağı

İlk kullanılmaya başladığı yıllarda basit bir SMS göndermek için bile etrafına danışan Türk kullanıcılar, bugün iletişimin yanı sıra eğlence ihtiyaçlarının da önemli bir kısmını cep telefonları aracılığıyla gideriyor. Müzik dinliyor, televizyon ve video izliyor, oyun oynuyor. Bu da cep telefonlarını halkın en ucuz eğlence kaynağı konumuna getiriyor. Nitekim Türkiye nüfusu dünyada en çok internet tüketenler arasında aylık beşinci sırada. Turkcell’de de 4.5G ile tüketicilerin kişi başı tüketimi aylık 7 GB seviyesine ulaşmış durumda. Dijital marka Lifecell’de de bu rakam 8 GB.

Şehir hastaneleri ve milli otomobil

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği GSMA tarafından dünyanın en iyi iki mobil operatöründen biri seçilen Turkcell’in müşteri sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu rakamlar, şirketin teknoloji konusundaki liderliğinin bir yansıması. Üstelik bunu pek çok sektörde göstermekte. Terzioğlu, “Sağlıktaki dönüşümün önemli oyuncularından biri olarak, şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını işletiyoruz. Türkiye’nin yerli ve milli bilgi yönetim sistemini hastanelerin hizmetine sunduk. Ekiplerimiz teknolojik birikimlerini yerli otomobilin geliştirilmesinde kullanmak üzere çalışıyor” diyor.