Türkiye kavruluyor! Termometreler 50 dereceye vurdu.. Basra sıcakları ne zaman bitecek?
Ülke genelinde sıcak hava dalgası vatandaşlara zorluk yaşatırken Adana ve birçok ilde nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Uzmanlar Basra sıcaklıklarının pazar günü yurdu terk edeceğini duyurdu.
Basra'dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi yakıp kavurdu.
Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır ile Şırnak'ta hava sıcaklıkları 50 dereceye dayandı.
Öte yandan nem oranı yüksek Adana gibi illerde ise hissedilen sıcaklık 55 dereceye ulaştı.
Uzmanlar 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmamayı önerirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar süreceğini söyledi:
Sıcak hava dalgası pazar gününe kadar devam edecek. Basra üzerinden gelen bu sıcaklar kuru havayı da beraber getirdi. Nem düşük sıcaklık aşırı yüksek, orman yangınlarına dikkat. Sağlığınız açısından dışarı çıkmayın.
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