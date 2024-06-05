Türkiye kavruluyor! Termometreler 46 dereceyi gösterince sokaklar boşaldı...
Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava Antalya'yı da kavurdu.
Kentte termometreler 46 dereceyi gösterince sokaklar boşaldı.
İklim değişikliğinin de etkisiyle yumuşak bir kış mevsiminin yaşandığı Antalya'da termometre 46 dereceyi gösterirken, nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü. Genelde tatilcilerin ve Antalya'da yaşayan vatandaşların doldurduğu Konyaaltı Sahili ise boş kaldı.
Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.
'Sıcak havaya dayanamadık'
Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini söyledi.
Yılmaz, “Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece” dedi.
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