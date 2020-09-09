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Gündem Türkiye, katil Esed’in zulmünden kaçan Kürtlere de sahip çıktı
Gündem

Türkiye, katil Esed’in zulmünden kaçan Kürtlere de sahip çıktı

Suriye’nin İdlib bölgesinde incelemelerde bulunan Güvenlik ve Strateji uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Suriye izlenimlerini Akit okuyucuları ile paylaştı. Suriye Kürtlerinin, Esed tarafından yıllardır rutin bir ayrımcılığa uğradığını anlatan Dr. Muğlu, “Esed, kimlik dahi vermediği Kürtlere yıllarca eziyet etti, mallarını yağmaladı, tarım alanlarına ve ekinlerine el koydu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:26:00 -
Türkiye, katil Esed’in zulmünden kaçan Kürtlere de sahip çıktı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Bölgedeki Kürtlere karşı hep otoriter/baskıcı olan Suriye rejimi, tarihin her döneminde bu kimliği yok saymış, sosyal örgütlenmelerine dahi izin vermemiş, her daim ekonomik ve siyasi sınırlandırmalara maruz bıraktırmıştır.

Türkiye terör koridoruna asla izin vermeyecek

“Kürtlerin varlığı, Suriye’nin birlik ve bütünlüğü için bir tehdit olarak görülmüştü. Şu anda Esed rejimi ile PYD/YPG/PKK’nın baskısının ortasında kalan birçok Kürt aşireti kaçarak Türkiye’ye sığındı. Evini, yurdunu terk etmeyenler ise terörle mücadele konusunda her türlü işbirliğine açık durumda. Buradaki hali terörden ayrı tutmak şarttır. Bunların Suriye topraklarının bölünmesi ve üzerinde bir Kürdistan kurma hayali, niyeti ve amacı asla yoktur. Lakin terör örgütü ve destekçileri ise Türkiye sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturarak, dış güçlerin her türlü desteğini alarak, Siyonist devletlerin kurmak istedikleri Büyük İsrail Devletinin önemli bir sac ayağına ev sahipliği yapmak istiyor. Türkiye ise hain ve sinsi projeye asla müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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