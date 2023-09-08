  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye kasasına 6 milyar dolar bırakacak: Dikkat çeken hareket! Türkiye’ye ekonomik destek gelecek
Ekonomi

Türkiye kasasına 6 milyar dolar bırakacak: Dikkat çeken hareket! Türkiye’ye ekonomik destek gelecek

Yeniakit Publisher
2023-09-08 18:30:00 - 2023-09-08 18:55:11
Türkiye kasasına 6 milyar dolar bırakacak: Dikkat çeken hareket! Türkiye’ye ekonomik destek gelecek

Dünyanın gündemine oturan Kilosu 100 bin dolarlık yerli savaş uçağı Kızıelma kayıtlara geçti. Türkiye kasasına 6 milyar dolar koyacak. Türkiye harekete geçti.

Savunma sanayi alanında büyük projelere imza atan Türkiye bu teknolojilerin ihracatında da büyük aşamalar kaydediyor.

Türkiye yerli ve milli savaş uçakları, büyük ses getiriyor!

Savunma sanayi alanında büyük projelere imza atan Türkiye bu teknolojilerin ihracatında da büyük aşamalar kaydediyor. Çok sayıda ülke alım için sıraya girerken, yapılan anlaşmalar ile 6 milyar dolarlık hedefe de hızla yaklaşılıyor.

Çok sayıda ülke alım için sıraya girerken, yapılan anlaşmalar ile 6 milyar dolarlık hedefe de hızla yaklaşılıyor.

Türkiye'nin ihracatta ortalama kilogram değeri iki dolar bile değilken insansız süpersonik savaş uçağı Kızıelma'da ise bu rakam 100 bin dolara kadar çıkmış durumda. Savunmadaki Türkler programı bu hafta ihracat tarafında elde edilen muhteşem başarıyı gündemine aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus filosu saldırısını milyarder Elon Musk önledi! Sancılı süreçte Ukraynalı yetkililer yalvardı diyerek gelişmeyi duyurdular
Rus filosu saldırısını milyarder Elon Musk önledi! Sancılı süreçte Ukraynalı yetkililer yalvardı diyerek gelişmeyi duyurdular

Dünya

Rus filosu saldırısını milyarder Elon Musk önledi! Sancılı süreçte Ukraynalı yetkililer yalvardı diyerek gelişmeyi duyurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23