Türkiye kasasına 6 milyar dolar bırakacak: Dikkat çeken hareket! Türkiye’ye ekonomik destek gelecek

Savunma sanayi alanında büyük projelere imza atan Türkiye bu teknolojilerin ihracatında da büyük aşamalar kaydediyor.

Türkiye yerli ve milli savaş uçakları, büyük ses getiriyor!

Savunma sanayi alanında büyük projelere imza atan Türkiye bu teknolojilerin ihracatında da büyük aşamalar kaydediyor. Çok sayıda ülke alım için sıraya girerken, yapılan anlaşmalar ile 6 milyar dolarlık hedefe de hızla yaklaşılıyor.

Çok sayıda ülke alım için sıraya girerken, yapılan anlaşmalar ile 6 milyar dolarlık hedefe de hızla yaklaşılıyor.

Türkiye'nin ihracatta ortalama kilogram değeri iki dolar bile değilken insansız süpersonik savaş uçağı Kızıelma'da ise bu rakam 100 bin dolara kadar çıkmış durumda. Savunmadaki Türkler programı bu hafta ihracat tarafında elde edilen muhteşem başarıyı gündemine aldı.

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