“Türkiye Kart” için 2 ilde pilot uygulama

PTT AŞ’nin Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen yönetim ve değerlendirme toplantısında 2023 vizyonu doğrultusunda planlanan 2019 yılı hedefleri değerlendirildi. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 2023 yılı vizyonuna uygun stratejilerini belirlediklerini, PTT AŞ’nin değişimi, dönüşümü ve gelişimi için çizdikleri yol haritasını yeni tasarılarla güncellediklerini anlattı. Çağın gereği olan dijital dönüşümü başlattıklarına işaret eden Bozgeyik, “Tek bir kartla tüm yurtta toplu taşıma araçlarının kullanılabileceği Türkiye Kart’ı bu yıl önce 2 ilde pilot uygulamaya başlayacağız. Bu kapsamda ilk olarak asgari 100 bin pilot uygulama kartı alınacak. Türkiye Kart, yıl sonunda 30 şehrimize yaygınlaşmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.