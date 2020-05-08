Türkiye karşıtı propaganda tutmadı! CNN'den geri vites

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birçok ülkeye olduğu gibi İngiltere'ye de koronavirüs yardımında bulundu. İngiliz medyasında ise Türkiye'nin hibe ettiği maske ve tulumlar hakkında asılsız haberlere imza atıldı.

CNN International da haber yapan kurumlar arasındaydı. Londra muhabiri Rob Richeta Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilere dair yanıltıcı haberle ilgili düzeltme haberi yayımladı.

Türk yetkili konuştu, CNN düzeltme yayınladı

CNN International'ın haberinde "Üst düzey bir Türk yetkili CNN'ye verdiği demeçte, Türk hükümetinin hiçbir kısmı bu ekipmanı Birleşik Krallık'a üretmek, paketlemek veya teslim etmekle ilgilenmedi. Yetkili, Türkiye, İngiltere yasalarına "İngiltere yetkilileri ile dayanışma dışında" olmasına rağmen özel satışa izin verdiğini söyledi. Yetkili, Türk hükümeti tarafından İngiltere'ye ayrı bir KKD bağışının yapılmasına ilişkin herhangi bir kalite sorunu olmadığını da kaydetti" denildi. Sağlık Bakanlığı da CNN'in düzeltme haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiliz medyasına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasında yer alan "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler üzerine de bir açıklama yayınlamıştı.. İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait Ce ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)'in onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir.

Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir."

Sabah