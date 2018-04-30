Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye kariyerini noktalamaya hazırlanıyor

Galatasaray mağlubiyetiyle ağır darbe alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Türkiye kariyerini noktalama kararı almaya hazırlanıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:29
Türkiye kariyerini noktalamaya hazırlanıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 günde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye kariyerini noktalama kararı almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yönetimle görüşecek.

Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında gerçekleşen olayların ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle bir hayli yıpranan tecrübeli teknik direktör, sezon sonunda kariyerini noktalama kararı almayı düşünüyor. Ancak Güneş'i bu kararında en çok etkileyen ise, Beşiktaş Yönetimi'nin derbide yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın kalanına çıkmama kararı alması. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin, Şenol Güneş'e destek olarak böyle bir karar alması nedeniyle, Şenol Güneş, Beşiktaş'taki kariyerini sürdürmek de istiyor. Kalan 3 haftanın ardından yönetimle bir görüşme yapacak olan Güneş'in, nasıl bir karar alacağı her kesim tarafından merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ B PLANI YAPMADI

Şenol Güneş'in görevden ayrılıp takımın başına Abdullah Avcı'nın geçeceği iddiaları olmasına karşın, siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in kalacağına inanıyor. Sezon başında sözleşmesi uzatılan tecrübeli çalıştırıcıya her fırsatta destek olan yönetim, Güneş'in kalmasından yana. Özellikle yönetim ve taraftarların tavrı nedeniyle bu kararından geri adım atması beklenen Şenol Güneş, önümüzdeki günlerde ailesiyle görüşerek, son kararını açıklamayı planlıyor. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:29
  1. HABERLER
  2. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
  4. Abdullah Avcı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olursa baş mimarı Kebapçı Selahattin'dir
    1. Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon..
    2. Afrika savanası değil Türkiye
    3. İzmir'de feci kaza! Bir aile yok oldu
    4. Hangi yiyecek içeceklerde böcek var?
    5. "Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam”
    6. Mehmet Ayan: Beşiktaş mağlubiyeti..
    7. 26 yıl sonra Süper Lig'in kapısına..
    8. Şaka yapmak için eşini sıkıştırdı!..
    9. Cem Dizdar'dan çarpıcı yorum:..
    10. İspanya ayakta! Taraftarlar sokağa..
    11. Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı belli..
    12. Kaçakçılık operasyonunda ele..
    13. Prens Muhammed bin Selman'dan..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs..
    15. Takımı küme düştü... Milli yıldıza..
    16. 'Ege'de ne olacağına Türkler karar..
    17. Erdoğan "1 Mayıs" için mesaj yayımladı
    18. Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı..
    19. 'Vize serbestisi' heyeti Türkiye'ye..
    20. Bekliyorlar ki darbenin tüm şahitleri..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı