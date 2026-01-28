Milyarlık uçağın tekerleri açılmadı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
1970'lerin başından bu yana NASA tarafından araştırma görevlerinde kullanılan ve deniz seviyesinden 63.000 feet'i aşabilen orta kanatlı, uzun menzilli Amerikan hava aracı WB-57 – JSC, yaşanan teknik arıza nedeniyle gövde üstüne inmek zorunda kaldı. Pilotun yumuşak inişi kısa sürede gündem oldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait araştırma uçağında yaşanan mekanik arıza nedeniyle faciadan dönüldü. NASA'ya ait WB-57 tipi araştırma uçağı, mekanik arıza nedeniyle iniş takımlarının açılmaması sonucu Texas eyaletindeki Hosuton kentinde bulunan Ellington Havaalanı'na gövde üzerine iniş yaptı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, iniş takımlarının kapalı olan uçağın gövdesinin piste temas etmesi ile alevlerin çıktığı görüldü. Uçağın durmasının ardından acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edilirken, pilotların olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

NASA Sözcüsü Bethany Stevens, yaptığı açıklamada, mekanik bir sorun nedeniyle iniş takımlarının açılmadığını belirterek, "Olayla ilgili müdahale devam ediyor ve şu anda tüm mürettebat güvende. Her olayda olduğu gibi, NASA olayın nedenini kapsamlı bir şekilde araştıracak" dedi.

