  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler! An be an güvenlik kameralarına yansıdı Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor: ⁠"Bizi izlemeye devam edin" 5 milyonluk arabayla 2 milyonluk vurgun! Bunun adı bal gibi rüşvet Sedef Kabaş hakkında karar verildi İlahi adalet ABD’ye 100 milyar dolarlık kar faturası SGK Uzmanı Murat Özdamar cevapladı! Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır? İnsan değilsiniz! İsrail'den yeni alçaklık Çin, İngiltere’ye fena sızmış Başbakanlık ofisi değil BBG evi Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı
Aktüel Muğla’da taşan derede mahsur kalan kişi, kurtarıldı
Aktüel

Muğla’da taşan derede mahsur kalan kişi, kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muğla’da taşan derede mahsur kalan kişi, kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dereyi taşırarak bir otomobili akıntıya sürükledi. Araçtan inen sürücü, hayatta kalmak için ağaca tutunmak zorunda kaldı.

MUĞLA’nın Datça ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu akıntıya kapılan otomobilinden inip, ağaca tutunan A.U., ekipler tarafından kurtarıldı. 

Datça'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karaköy mevkisindeki derenin debisi yükselmesi sonucu taştı. Derenin taştığı bölgedeki yoldan otomobiliyle geçmek isteyen A.U., aracıyla akıntıya kapıldı. Otomobilden inip, bir ağaca tutunan A.U., telefonla yakınlarını arayıp yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik ile MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu A.U., mahsur kaldığı alandan kurtarıldı. A.U., hipotermi riskine karşılık ambulans ile Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23