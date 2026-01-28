  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor: ⁠"Bizi izlemeye devam edin" 5 milyonluk arabayla 2 milyonluk vurgun! Bunun adı bal gibi rüşvet Sedef Kabaş hakkında karar verildi İlahi adalet ABD’ye 100 milyar dolarlık kar faturası SGK Uzmanı Murat Özdamar cevapladı! Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır? İnsan değilsiniz! İsrail'den yeni alçaklık Çin, İngiltere’ye fena sızmış Başbakanlık ofisi değil BBG evi Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terörün, şiddetin ve silahın raf ömrü dolmuştur STM'nin sürü İHA'ları bir ilki gerçekleştirdi Gerçek mühimmatla sürü İHA saldırısı
Yerel Herkes sıvı yağ zannetti ama... Taşıyanlar tutuklandı!
Yerel

Herkes sıvı yağ zannetti ama... Taşıyanlar tutuklandı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Herkes sıvı yağ zannetti ama... Taşıyanlar tutuklandı!

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 2,85 litre sıvı yağ görünümünde metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen şahıslar durduruldu.

Şahısların üzerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2,85 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.O. ve H.E., çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlüler soruşturmasında iğrenç iddia! Önce şişe çevirmece sonra uyuşturucu
Ünlüler soruşturmasında iğrenç iddia! Önce şişe çevirmece sonra uyuşturucu

Gündem

Ünlüler soruşturmasında iğrenç iddia! Önce şişe çevirmece sonra uyuşturucu

Steven Sadettin Saran'ın özel klinikte yaptırdığı uyuşturucu test sonucu merak konusu
Steven Sadettin Saran'ın özel klinikte yaptırdığı uyuşturucu test sonucu merak konusu

Aktüel

Steven Sadettin Saran'ın özel klinikte yaptırdığı uyuşturucu test sonucu merak konusu

Milli yürüyüşte kritik eşik! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dev zirve başladı
Milli yürüyüşte kritik eşik! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dev zirve başladı

Gündem

Milli yürüyüşte kritik eşik! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dev zirve başladı

Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Yaşam

Uyuşturucu kaydı vardı, dehşet saçtı: Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23