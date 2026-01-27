Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya'daki enerji girişimlerini değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tinubu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Tinubu, anlaşmaların imza törenine katıldı.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Nijerya ile ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyacak adımlar attık. İkili ilişkilerimizi değerlendirdik.

5 milyar dolarlık ticaret hedefimizi ele aldık. Ticaret fırsatlarını değerlendirdik.

Malumunuz Nijerya, Afrika'nın en büyük doğal gaz üreticisi konumunda. Ülke ekonomisini yeniden yapılandırma girişimlerinde enerji önemli yer tutuyor. Biz de bu alanda girişimleri değerlendirmek istiyor ve TP ile girişimlere önem veriyoruz.

Terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Askeri eğitim, istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Askeri firmalarımızla hazır olduğumuzu belirttik. Nijeryalı firmaların savunma sanayii firmalarımızla görüşmeleri meyvelerini verecektir.

Nijerya'nın genç nüfusu için ilave adımlar atıyoruz. Eğitim iş birliği ile adımlarımızı daha da güçlendireceğiz. Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Tinubu'ya ülkemize ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar hazırlanıyor...