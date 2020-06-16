Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan: "Tatamilere eskisinden daha güçlü döneceğiz"

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, Dünya Karate Federasyonu tarafından güncellenen Tokyo Olimpiyat Oyunları kota takviminin motivasyonlarını bozamayacağını belirterek, "Tatamilere eskisinden daha güçlü döneceğiz." dedi.

Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada 32 sporcunun kota kazandığının açıklandığı tarihin Tokyo 2020'nin öncesine denk gelmesi ve Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi nedeniyle yeni bir karar alındığını hatırlattı.

Söz konusu kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alındığını vurgulayan Delihasan, "26 kota müsabakasından kalan son iki turnuva iptal edildi. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi üzerine bu müsabakaların 2021'de yapılması kararlaştırıldı. Böylece olimpik puanlamadan kota alacak 32 sporcu 2021’deki bu iki müsabakanın ardından resmiyet kazanacak." ifadelerini kullandı.





- "Sporcularımız çalışmalarına aralıksız devam ediyor"





Delihasan, teknik heyet ve sporcularının motivasyonlarından bir şey kaybetmediklerine dikkati çekerek, "Kota müsabakalarının en başarılı ülkesi olarak bu kararın bizi olumsuz etkilediğini söyleyemem. Aksine yoğun bir kamp ve maç trafiğinin ardından nefes almak ve yenilenmek için elde ettiğimiz bu fırsatı iyi değerlendirdik. Sporcularımız çalışmalarına aynı inanç ve azimle aralıksız devam ediyor. 2021 takvimine alınan iki müsabakada sporcularımızın en iyi performanslarını ortaya koyacaklarına inancım tam." diye konuştu.

Bu turnuvalardan birinin Avrupa Şampiyonası olduğunu anlatan Delihasan, şunları kaydetti:

"Orada hedefimiz sadece puan toplamak olmayacak, her zaman olduğu gibi tüm madalyalara talip olmak olacaktır. Tatamilere eskisinden daha güçlü döneceğiz. Tüm kategorilerde sporcu yarıştırma hakkına sahip olan ev sahibi Japonya'dan sonra en çok kota alan ülke olma hedefimiz de aynı şekilde devam ediyor."