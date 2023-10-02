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Ekonomi Türkiye kararı! Dünyaca ünlü S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Peş peşe açıklamaları duyuruldu!
Ekonomi

Türkiye kararı! Dünyaca ünlü S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Peş peşe açıklamaları duyuruldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 19:52:00 - 2023-10-02 20:22:16
Türkiye kararı! Dünyaca ünlü S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Peş peşe açıklamaları duyuruldu!

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Uluslararası finans kuruluşu S&P'den Türkiye için enflasyon değerlendirmesi geldi.

S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Enflasyon 2024 boyunca...

Uluslararası finans kuruluşu S&P'den Türkiye için enflasyon değerlendirmesi geldi.

Bloomberg HT yayınında konuşan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, seçimin ardından sil baştan değişen ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi hale geldiğini belirterek, ''Kısa vadede Türkiye bir şekilde net Döviz rezervini artırabilecek. 2024 boyunca yüksek enflasyon olabilir. Hane halklarının tüketiminde bir yavaşlama göreceğiz.'' dedi.

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, S&P’nin Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit etmesi ve görünümü durağana çıkarması kararının ardından Bloomberg HT yayınına katıldı.

Gill, “Ekonomik politikalarda önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz, daha fazla uygulanabilir politikalara geçildiğini görüyoruz. Yeni gelen ekonomi yönetimi öyle adımlar atıyor ki; özellikle de ‘yumuşak iniş’ senaryosu üzerine çalışıyorlar. Belki de Dolar/TL kurunu stabilize etmeleri gerekiyor. Gerçekten de süreç zorlu olacak” dedi.
Türkiye’nin güçlü ve zayıf yönleri hakkında değerlendirmede bulunan Gill, bankacılık sektörünün çok iyi yönetildiğini, Türkiye’nin Avrupa ile Gümrük Birliği içerisinde iyi bir ticari ortak olması ve genç bir nüfusa sahip olmasının güçlü yönleri olduğunu söylerken, negatif faiz oranlarının, Türk lirasına olan güvenini sarsan volatil ortamın ve Merkez Bankası’nın rezervlerindeki durumun zayıf yönler olarak söylenebileceğinin altını çizdi.

"2024 BOYUNCA YÜKSEK ENFLASYON OLABİLİR"

OVP tahminlerini değerlendiren Gill, tahminlerinin arasındaki en büyük farkın büyümede ciddi bir yavaşlama beklemeleri olduğunu belirtti. Gill, “Kısa vadede Türkiye bir şekilde net Döviz rezervini artırabilecek. 2024 boyunca yüksek enflasyon olabilir. Hane halklarının tüketiminde bir yavaşlama göreceğiz. Bu yıl bütçe açığının da azalmasını bekliyoruz. Ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de ilgi çok büyük, yabancılar tarafından para politikası çok yakından takip ediliyor. Enflasyon hedefleri daha gerçekçi hale geldi" dedi.

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