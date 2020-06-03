Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den enflasyon açıklaması:

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çarşı ve pazarda cebimize doğrudan yansıyan zamların üzerine bir de Kovid-19 salgının olumsuzlukları eklenmiştir. Yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kararlaştırılan maaş zamlarının yetersizliği bir kere daha ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,36 yükseldiğini anımsatarak, enflasyonun yıllık bazda yüzde 11,39 olarak hesaplandığını belirtti.

Memur maaşlarının geçen aydan itibaren resmi olarak eridiğini ve alım gücünün 2019'un gerisine düştüğünü ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Enflasyon memurun cebini yakmaktadır. Çarşı ve pazarda cebimize doğrudan yansıyan zamların üzerine bir de Kovid-19 salgınının olumsuzlukları eklenmiştir. Yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kararlaştırılan maaş zamlarının yetersizliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Defalarca dile getirdiğimiz gibi dönem sonunda uygulanan enflasyon farkı, maaşlardaki erimeyi telafi etmeye de durdurmaya da yetmemektedir.

Hal böyle olunca çalışanın ve emeklinin alım gücü her geçen yıl biraz daha azalmakta, geçim sıkıntısı biraz daha artmaktadır. Memurlarımızı olumsuzluklardan korumak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayabilmek için memurların maaş kaybını önleyecek düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir."