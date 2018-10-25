Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek. Bankanın çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırım ve projelerin desteklenmesi amacıyla faaliyet göstereceği belirtilen kanunda, ayrıca sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalar yürüteceği belirtildi.