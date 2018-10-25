THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun, Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:43
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek. Bankanın çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırım ve projelerin desteklenmesi amacıyla faaliyet göstereceği belirtilen kanunda, ayrıca sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:43
  1. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
  2. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu'na sızma girişimi çökertildi"
    1. "FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu'na sızma..
    2. 2019 asgari ücret ne olur
    3. Mahkeme heyeti, hırsızı öldüren..
    4. Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray..
    5. Ayaklarınızın kıymetini bilin
    6. Darbe sanığı astsubay terörist başı..
    7. Suudi savcı: Cinayet önceden planlandı!
    8. MHP'den CHP'ye sert tepki: Ebedi..
    9. Rusya ve Çin, Trump'ın akıllı..
    10. Alışveriş yaparken bunlara dikkat edin
    11. DHKP-C'li terörist tutuklandı
    12. Ünlü futbolcunun akciğeri söndü!
    13. Kremlin'den flaş açıklama! 'ABD bize..
    14. Tüm dünyada aranıyordu! Trabzon'da..
    15. Erman Toroğlu: Fransız hakem..
    16. CHP Hatay belediye başkan adayı belli..
    17. Köpeğe suni teneffüs öldürüyordu
    18. Tek hamburger bile tehlikeliymiş
    19. Donanma'daki darbe girişimi davasında..
    20. Yer Şanlıurfa! Kan donduran görüntüler
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!