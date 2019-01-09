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Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası

Yalova'daki şampiyona, 5 sıklette müsabakalarla tamamlandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası

YALOVA (AA) - Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, 5 sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki şampiyonanın ikinci gününde 53 kiloda Zeynep Yetgil altın madalyaya uzandı. Bu kiloda Emine Çataloğlu'nun ikincilik elde ettiği şampiyonada, Elif Büşra Koca ve Fikriye Gök de üçüncülüğü paylaştı.

57 kiloda Mehlika Öztürk şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Özge Fındıkçı'nın ikinci olduğu bu sıklette Nurife Duman ile Nuray Karaduman üçüncülükte yer aldı.

62 kiloda milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak, şampiyonluk sevinci yaşadı ve altın madalyanın sahibi oldu. İlknur Batır'ın ikincilik kürsüsüne çıktığı organizasyonda üçüncülüğü de Damla Arslan ve Cemile Unudan elde etti.

68 kiloda zafer, milli sporcu Buse Tosun'un oldu. Bu sıklette Kadriye Aksoy ikincilik sevinci yaşadı. Sehernur Bulut da üçüncü oldu.

Şampiyonada ikinci günün son sıkleti olan 76 kiloda Ayşegül Özbeğe, altın madalyayı boynuna taktı. Mehtap Gültekin ikincilik elde etti, Fatma Zehra Kanlıada da üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Takımlar sıralamasında birinciliği 235 puanla İstanbul ENKA Spor Kulübü elde etti, Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü de 175 puanla ikinci oldu. 72 puan toplayan Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncülük kazandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:51
  1. 90. Yıl Spor Salonu
  2. Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası
  3. Yalova

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