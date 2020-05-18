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Spor

Türkiye Judo Federasyonundan 19 Mayıs mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:15:39 -
Türkiye Judo Federasyonundan 19 Mayıs mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yolunda attığı adımlar arasında en önemli tarihi içeren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla yola çıktığı anlamlı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını kutluyor, tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." denildi.

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