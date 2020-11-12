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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Bursa'dan İzmir'deki sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 7 ton mama gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:47:55 -
Türkiye İzmir için tek yürek

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliğiyle İzmir'deki depremden etkilenen sokak hayvanları için 7 ton mama dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki depremin ardından yaralarının sarılması için destek verildiği belirtildi.

Bölgedeki sokak hayvanları için HAYTAP ile iş birliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıkımın en fazla olduğu Bayraklı ve Seferihisar'da sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 7 ton mamayı bölgeye ulaştırdı.

Mamalar, İzmir'deki hayvan barınaklarına dağıtıldı.

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