  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:51:57 -
Türkiye İzmir için tek yürek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da depremzedeler için hazırlanan, içerisinde gıda paketi, battaniye, çocuk bezi ve oyuncak bulunan yardım tırı İzmir'e gönderildi.

Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla, 11 ilçeden toplanan ve içerisinde 675 gıda paketi, 1029 battaniye, bin paket çocuk bezi ve 2 koli oyuncak bulunan tır, AFAD Bölgesel Lojistik Deposu'ndan uğurlandı.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, depremzedeler için Tekirdağ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda çeşitli insani yardım malzemeleri toplandığını söyledi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Yıldırım, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Oradaki mağdur vatandaşlarımıza, ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeler gönderiyoruz. Bunları bize temin eden yardımseverlere teşekkür ediyorum. Allah kaza, bela vermesin, sağlıcakla gidin inşallah." dedi.

Uğurlama törenine Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Tekirdağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü İnci Turgut da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit
Dünya

Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit

ABD'de Donald Trump'tan sonra başkan seçilen Joe Biden tarafından Türkiye'ye yönelik ilk tehdit açıklaması geldi.
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayılarının ardından valilik yeni karar aldı. Buna göre 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sok..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay