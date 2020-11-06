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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Marmaris'ten, battaniye, gıda kolisi, soba, uyku tulumu ile kedi ve köpek mamasından oluşan yardımlar depremzedelere ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:20:22 -
Türkiye İzmir için tek yürek

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinden, depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi gönderildi.

Belediyenin başlattığı "Marmaris İzmir'in yanında" kampanyası kapsamında toplanan battaniye, gıda kolisi, soba, uyku tulumu, giyecek ile kedi ve köpek mamasından oluşan malzemeler kamyona yüklendi.

- "Elif ve Ayda'ya verilsin" notu

Yardım kampanyasına Balcıoğlu ailesi tarafından getirilen el yapımı iki oyuncak bebek, "Elif ve Ayda'ya verilsin" notuyla teslim alındı.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi de kedi ve köpek mamasıyla kampanyaya destek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir AFAD ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda temin edilen yardım malzemeleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından yetkililere teslim edildi.

Başkan Oktay, depremden etkilenen vatandaşlarla da görüştü.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD yetkilileriyle bir araya gelen Oktay, her zaman yardıma hazır olduklarını belirterek, "İzmir'de yaşanan depremi biz de Marmaris'te hissettik. Sizlerin neler hissettiğini tahmin edebiliyoruz. Yüreğimiz, aklımız hep sizde. Elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.


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