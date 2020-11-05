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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:40:46 -
Türkiye İzmir için tek yürek

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valiliği himayesinde Bahçe Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Türk Kızılay Kadirli Şubesince hazırlanan bir tır ve bir minibüs yardım malzemesi İzmir'e uğurlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için yardım malzemeleri gönderdiklerini belirterek daha önce de bölgeye bir tır yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Bugün de içme suyu bulunan bir tır ile gıda, oyuncak, çocuk bezi, maske, sıvı sabun, battaniye, kolonya, ıslak mendil, kağıt havlu gibi ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı minibüsü bölgeye uğurlayacaklarını dile getiren Yılmaz, katkısı ve desteği bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tır ve minibüs İzmir'e uğurlandı.

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