  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yenilgi kaçınılmaz: ‘Vietnam ve Pearl Harbor gibi’ deyip ABD’yi uyardı Rıdvan Kaya’dan zor sorular! AK Parti gerçekte ne kazanmış oluyor? Davutoğlu: Kimse alınmasın gücenmesin ama CHP iktidar olamaz! Sınavı kaybettiler… CHP'nin yeni transferi Nasuh Bektaş'ın kirli geçmişi! Sicili kabarık çıktı Bu ifadeler “mutlak butlan” getirir! 115 delegeden imzayı ben topladım Savaşın maliyeti 1 trilyon dolar Sarı kafayı çıldırtacaklar Belçika Savunma Bakanı Francken aynen böyle dedi: Gördüklerim gerçekten etkileyiciydi, Türkiye bizden çok ileride Epstein rezaletinde kan donduran itiraf: Mağdur kadının ifadeleri dünyayı sarstı! Yaşadığı dehşeti anlatırken gözyaşlarına boğuldu Yerel Siyasette Büyük Dönüşüm: 2024 Seçimleri Sonrası 79 Belediye Başkanı AK PARTİ’ye Geçti İşte başkanların tam listesi… Hangi partiden kimler geçti? Son 13 ayın dibini gördü Dubai tayfasına savaş freni
Spor Havalara uçuran transferlerin mali bedeli ağır! Galatasaray’da dev borç
Spor

Havalara uçuran transferlerin mali bedeli ağır! Galatasaray’da dev borç

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Havalara uçuran transferlerin mali bedeli ağır! Galatasaray’da dev borç

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu kamuoyuyla paylaştı. Gelirlerde artış yaşandığını ve dönemin 25 milyon lira kârla kapatıldığını duyuran Hatipoğlu, asıl çarpıcı rakamları maliyet ve borç kalemlerinde açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıkladı.

Hatipoğlu, gelirlerde önemli artış yaşandığını belirtirken, kulübün dönemi 25 milyon lira kârla kapattığını duyurdu.

 

SPORCU ÜCRETLERİ 6.5 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Maliyet kalemlerine ilişkin detay veren Hatipoğlu, futbolcu maaşları ve bonservis giderlerinde yükseliş yaşandığını ifade etti.

Hatipoğlu, "Sporcu ücretlerimiz 6.5 milyar lira. Bir önceki döneme göre yüzde 36 arttı. Amortisman itfa payı giderleri dediğimiz bonservis payları 2.6 milyar, yüzde 25'lik bir artış." şeklinde konuştu.

 

"BORÇ ARTTI, SEBEBİ BONSERVİS"

Hatipoğlu, toplam maliyetin 14.9 milyar liraya ulaştığını belirterek şu kalemleri sıraladı:

"Futbolcu kiralama giderleri 86 milyon, satılan ticari mal maliyeti 1.8 milyar, personel giderleri 499 milyon, teknik direktör ve antrenör giderlerimiz 1.06 milyar, müsabaka giderlerimiz 411 milyon, spor malzeme giderlerimiz 198 milyon, deplasman kamp giderlerimiz 362 milyon, sporcu teknik kadro menajer kira diğer giderler 683 milyon, güvenlik temizlik 46, aidat ceza giderleri 77, diğer giderler 478 olmak üzere toplamda 14.9 milyarlık bir maliyet oluşmuş durumda."

 

TOPLAM BORÇ 29.4 MİLYAR TL

Borç kalemlerinde özellikle futbolcu transferlerinden kaynaklanan ticari yükümlülüklere dikkat çekildi.

"Yükümlülüklerimize bakarsak, bir önceki döneme yüzde 29 artarak 25.2 milyar TL rakamına ulaşmış durumda. Burada en önemli kalemlerden bir tanesi ilişkili olmayan ticari borçlar 5.7 milyardan 11.2 milyara çıktı. Buradaki sebep bonservisiyle aramıza katılan oyuncularla ilgili rakam."

İbrahim Hatipoğlu ayrıca "Uzun vadeli yükümlülüklerimizde yüzde 24'lük azalışla 4.2 milyar TL oldu. Toplam yükümlülüklerimiz 25 milyardan 29.4 milyara çıkarak yüzde 18'lik TL bazında bir artış yaşamış." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı!
Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı!

Ekonomi

Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı!

SGK borçlarına 72 ay taksit müjdesi: Torba teklif TBMM gündeminde
SGK borçlarına 72 ay taksit müjdesi: Torba teklif TBMM gündeminde

Gündem

SGK borçlarına 72 ay taksit müjdesi: Torba teklif TBMM gündeminde

Hazine 36,9 milyar lira borçlandı
Hazine 36,9 milyar lira borçlandı

Ekonomi

Hazine 36,9 milyar lira borçlandı

Hazine borçlandı
Hazine borçlandı

Ekonomi

Hazine borçlandı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23