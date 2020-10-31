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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ikinci kafilesi sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:10:24 -
Türkiye İzmir için tek yürek

BURSA (AA) - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesinin ikinci kafilesi, sabahın ilk ışıklarıyla depremzedelere sıcak çorba, çay ve temel gıda ikramına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'deki depremin ardından yardıma koşan ilk belediyelerden biri de Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Depremin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla 5 araç ve 20 itfaiye personeli İzmir'e giderek çalışmalara katıldı.

Bölgeden gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, ikinci kafileyi de gece yola çıkardı. Sıcak çorba, meyve suyu, su, çay ve ekmekten oluşan temel gıda maddeleri ile 20 kişilik ilave ekip, BESAŞ fabrikasından İzmir'e uğurlandı.

15 bin kişilik sıcak çorba ve ekmek, 25 bin kişilik çay, 10 bin meyve suyu ve bir tır su ile İzmir'e ulaşan ekip, sabah kurdukları seyyar mutfaklarda depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Depremzedelerin yanı sıra gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve güvenlik güçlerinin içi, dağıtılan sıcak çorba ile ısındı.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sabah erken saatlerde İzmir'e gitti.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Aktaş, hem bölgedeki son durum hem de ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinin seyyar mutfağa dönüştürdüğü çadırları da gezerek, depremzedelere moral veren Aktaş, afetin en az hasarla atlatılması için gerekli çalışmanın yapıldığını ifade etti.


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