Türkiye İzmir için tek yürek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki depremin ardından 10 kişilik itfaiye ekibi ve 3 aracı bölgeye gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki depremin ardından tam donanımlı kaza kırım araç ve ekipmanlarının yer aldığı 2 arazöz, 1 çift kabinli pikap ve 10 itfaiye personelinden oluşan ekip, arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan donanımlı bir ekibin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Başta İzmir olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak deprem haberini alır almaz ivedilikle harekete geçtik ve 3 araç ve 10 itfaiye erinden oluşan bir ekibi arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek vermek üzere deprem bölgesine gönderdik. Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Can kayıplarımızın olduğunu öğrendik. Milletimizin başı sağ olsun. Umarım en az can kaybı ve hasar ile atlatırız."