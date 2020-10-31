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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Çorum'dan İzmir'deki deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile maske ve hijyen malzemesi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:46:34 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ÇORUM (AA) - Çorum'dan, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e ekip ile maske ve hijyen malzemesi gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 arama kurtarma uzmanı, hazırlıklarını tamamladıktan sonra gece geç saatlerde yola çıktı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İzmir'e giden arama kurtarma ekibini İtfaiye Müdürlüğünden uğurladı.

Aşgın, deprem haberinin duyulmasının ardından bölgeye destek için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Bölgede öncelikle arama kurtarma ekibine ihtiyaç duyulduğunu öğrendiklerini aktaran Aşgın, "İtfaiye bünyesinde bu alanda kendini yetiştirmiş 4 kardeşimizi yolcu ettik. Deprem bölgesinde bir can bile kurtarsalar bizim için çok büyük mükafat." ifadesini kullandı.

Ekiple birlikte çok sayıda maske ve hijyen malzemesini de gönderdiklerini anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Bölgeye giden ekibimizden gelecek bilgi doğrultusunda neye ihtiyaç varsa imkanlar ölçüsünde seferber olmak suretiyle bunları bir an önce yerlerine ulaştıracağız. İmkan dışında olan konular olursa ona da hemşehrilerimizin katkısıyla ulaşacağız. İnşallah Çorum'dan İzmir'e gönül köprüsü kuracağız. Bütün imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmak için seferber olacağız."

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi de 2 araç ve 4 kişilik ekiple bölgeye gitti.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, ekibin deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını başladığını belirtti.


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