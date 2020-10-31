Türkiye İzmir için tek yürek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'dan her öğün 1500 kişiye yemek hizmeti verebilecek seyyar mutfak ile 10 ton gıda yardımı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için çok maksatlı arama kurtarma aracı, destek hizmet aracı, 2 panelvan, pikap ve 10 uzman personelin gönderildiğini belirtti.

Ayrıca, her öğün 1500 kişiye yemek hizmeti verecek olan seyyar mutfak ile 10 ton gıda yardımının bulunduğu tırın da İzmir'e gönderildiğini kaydeden Karaloğlu, "Dualarımız da kalbimiz de İzmir ile" ifadelerini kullandı.