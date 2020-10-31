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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Edirne'den AFAD Müdürlüğüne bağlı ekip, kurtarma aracı ile 10 çadırın yüklü olduğu kamyonet İzmir'e sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:54:03 -
Türkiye İzmir için tek yürek

EDİRNE (AA) - İzmir'deki depremin ardından yurdun birçok kentinden olduğu gibi Edirne'den de yaraları sarmak için yardımlar ve ekipler yola çıktı.

Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı 1 ekip, kurtarma aracı, 10 çadırın yüklü olduğu kamyonet dün akşam saatlerinde İzmir'e sevk edildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce de İzmir'deki vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla UMKE ekibi teçhizatları ile yola çıktı.



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