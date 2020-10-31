Türkiye İzmir için tek yürek
Edirne'den AFAD Müdürlüğüne bağlı ekip, kurtarma aracı ile 10 çadırın yüklü olduğu kamyonet İzmir'e sevk edildi
EDİRNE (AA) - İzmir'deki depremin ardından yurdun birçok kentinden olduğu gibi Edirne'den de yaraları sarmak için yardımlar ve ekipler yola çıktı.
Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı 1 ekip, kurtarma aracı, 10 çadırın yüklü olduğu kamyonet dün akşam saatlerinde İzmir'e sevk edildi.
Edirne Sağlık Müdürlüğünce de İzmir'deki vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla UMKE ekibi teçhizatları ile yola çıktı.