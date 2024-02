Türkiye ittifakı değil terör ittifakı! CHP Kandil'e teslim oldu

Yerel seçimlerde yaşanacak büyük bir hezimetten korkan CHP Genel Başkanı Özel, köprüden önceki son çıkış olarak gördüğü Kandil’e direksiyon kırdı. DEM Parti ile CHP’nin, Mersin’in Akdeniz ve İstanbul’un Esenyurt ilçeleri ile Şanlıurfa adayları için anlaştığı duyurulurken, “Kent Uzlaşısı” adı konulan ihanet ittifakıyla CHP, önce Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen’i geri çekti. CHP’nin, Adalar Belediye Başkan Adayı Ali Ercan Akpolat’ı da DEM Parti’nin isteğiyle geri çekeceği konuşuluyor. CHP’nin seçim hezimetinin önüne geçebilmek için 45 civarında belediye başkan adayını DEM Parti’nin belirleyeceği adaylara yer açmak için geri çekeceği belirtiliyor. Kirli ittifak akıllara 90’lı yıllardaki ihaneti getiriyor. O dönem kapalı olan CHP’nin yerine kurulan SHP, 1991 yılında ilk Kandil partisi HEP’i TBMM’ye taşıyarak tarihe geçmişti. Devamı CHP ise Türkiye genelindeki çok sayıda ilçe belediyesini DEM’e bırakarak Kandil siyasetini ülke geneline taşımış olacak.

Emperyalistlere hizmet ediyor

Konuya ilişkin akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP’nin de bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan partiler de aynı Siyonist ve emperyalist merkezlere hizmet ediyor. Zaten İttihatçı zihniyetle kurulmuş olan CHP’nin bütün amacı Osmanlı bakiyesi bu milleti paramparça etmektir. Bu nedenle SHP döneminde önce TBMM’ye taşıdıkları bölücü siyaseti şimdi de ittifak pazarlıkları bahanesiyle ülkenin diğer bölgelerindeki belediyelere taşımak istiyorlar. Terörün Meclise yansımış olan kısmı da CHP’nin tek parti dönemindeki baskılarla ürettiği bir durumdur. Şimdi de CHP bir baba-oğul ilişkisi gibi Kandil siyasetini de her yerde her koşulda koruyup kollamaktadır. CHP’nin kendisi de zaten asırlık bir emperyalist proje ürünüdür. PKK ve siyasi uzantısı da aynı projenin ürünüdür. Bu yüzden varlıkları gereği birbirlerinin menfaatlerini koruyup kollamak mecburiyetindedirler. Önümüzdeki yerel seçimlerinde aday pazarlıklarıyla ülkenin farklı bölgelerine PKK’nın siyasi uzantısı olan parti adaylarına taşımaktadır. İttihat ve Terakki’nin devamı olan CHP, İslam’ın sancaktarlığını yapan bu milleti parçalamak ve Siyoniste kurban etmekle görevliydi. Şimdiki duruma baktığımızda, önceki parçalayıcı, şimdiki parçalayıcıya kucak açmaktadır, ona destek olmaktadır. 7 Ekim’den sonra her şey daha açık şekilde ortaya çıkmıştır. Bu coğrafyada yaşanan savaşların, terör olaylarının, darbelerin, ekonomik saldırıların tamamı, bu bölgenin Müslümanların elinden alınarak emperyalist Siyonist tek dünya devletinin merkezi yapma amacı taşımaktadır. Amaç Osmanlı bakiyesi bu milleti tarihten silip emellerine ulaşmaktır. AK Parti iktidarı bunların bu projelerini yirmi yıl geciktirdiği için büyük bir pervasızlık ve acımasızlıkla saldırıyorlar Gazze’deki masum Müslümanlara. İşte CHP de DEM Parti de bunlara hizmet etmektedir.”

Amaç ülkeyi içten çökertmek

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da, CHP’nin öteden beri terör partisiyle yan yana, kol kola olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “1980 öncesi Türkiye’de 49 tane sol fraksiyon vardı. PKK da bu sol fraksiyonların bir tanesiydi. İdeolojik olarak CHP yönetimiyle PKK yöneticilerinin arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü eski Marksist sol örgüt mensupları Türkiye’deki sol partilerin ve CHP’nin içine sirayet edip özellikle CHP’yi kontrol altına almışlardır. Eskiden ufak da olsa CHP’nin içinde bir ulusalcı, sosyal demokrat, Atatürkçü damar vardı. Deniz Baykal’dan sonra CHP yönetimi ulusalcı, sosyal demokrat ve Atatürkçü kesimleri tasfiye edip geçmişte DHKP-C, PKK ve çeşitli Marksist örgütlerin içinde yer alan kişileri önemli noktalara getirdiler. Sezgin Tanrıkulu örneğinde olduğu gibi. Bugün CHP’nin PKK’nın temsilcisi DEM ile açık ittifaklar kurması, kimseyi şaşırtmasın. Zira daha düne kadar bu milletin başına antiamerikancı, antiemperyalist gibi caka satan sol, aslında hiçbir zaman böyle olmadı. Bugün CHP’nin ve PKK’nın politikaları tamamen emperyalistlerin isteklerine uygun bir şekilde devam ediyor. Polisimizi, savcılarımızı katleden DHKP-C militanlarına açıkça sahip çıkan CHP’nin Kandil’in talimatları doğrultusunda hareket eden DEM ile işbirliği yapması, kimseyi şaşırtmasın. Zaten bunların varlık sebebi ülkeyi içten çökertmek, içeriden işgal etmektir. Zira bu ülkeye ihanet eden ne kadar kurum, kuruluş, örgün varsa, CHP hep bunların yanında durmuştur. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün yayın organlarında boy göstermeleri, FETÖ’ye bağlı kurum ve kuruluşları canhıraş bir şekilde savunmaları bunun en somut örneklerindendir.”

Türkiye ittifakı değil terör ittifakı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı adı altında Kandil’le güç birliğine devam ediyor. Özel’in dün de terör örgütü PKK’yla irtibatlı DEM’in seçmeninin yoğun olduğu Hatay’da ittifak sözcüğünü sık sık kullanması dikkatten kaçmadı. Özel, Hatay İttifakı kurulması gerektiğini vurguladı. Özel, yaptıkları detaylı analizler ve anketler sonucunda mevcut durumun değişmesi gerektiğine dair önemli bulgulara ulaştıklarını belirtti. Özel, “Anketler, Lütfü Savaş’ın onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz takdirde seçimi alacağımızı ortaya koyuyor. Eğer Hatay’ın sesini duymazsak bu durumun bizi sıkıntıya sokacağını gösteriyor” dedi. Özel, Hatay İttifakı kurulması gerektiğinin altını çizdi. Bu ittifakın kurulmaması halinde Cumhur İttifakı’nın adayının önemli bir şans yakalayacağını ifade etti. Özel, “Hatay İttifakı’nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Önümüzde 36 saatimiz var ve bu süreci en doğru şekilde yönetmek zorundayız” şeklinde konuştu.

