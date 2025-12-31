  • İSTANBUL
Gündem

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var." açıklaması yaptı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

