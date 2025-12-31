Yeni yıla ilk o ülke girdi: Havai fişek yağdı
Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, ünlü şehri Auckland’daki Sky Tower’dan yapılan renkli havai fişek gösterisi yeni yılı karşıladı. Yeni yıla ikinci giren ülke Avustralya oldu. Tokyo, Seul ve Pyongyang ise sırasıyla yeni yılı ilk karşılayacak ülkeler arasında.
Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi. Auckland'daki ülkenin dünyaca ünlü kulesi Sky Tower üzerinde renkli bir havai fişek gösterisiyle yeni yılı karşılandı. Pasifik Adaları ülkeleri Samoa, Tonga ve Auckland'ın yaklaşık 3.500 km kuzeyinde bulunan Yeni Zelanda'ya bağlı Tokelau da kutlamalarla yeni yılı karşılayan ilk bölge oldu. Yeni Zelanda'nın Güney Yarımküre'deki kardeş ülkesi Avustralya'da yeni yılı karşılayan ikinci ülke oldu.
Avustralya TSİ 16.00'da 2026'ya ‘merhaba’ dedi. Sydney'in sembollerinden Opera Binası ve Sydney Köprüsü üzerinde 2025 öncesi saat 21.00’de havai fişek gösterisi düzenlendi. Avustralya'nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.