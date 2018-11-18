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Türkiye-İsveç maçında skandal! 'Hakem bana iki penaltı sözü verdi'

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile İsveç arasında oynanan maçla alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı. İsveçli oyuncu Marcus Berg, maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakem bana iki penaltı çalacağını söyledi" dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 20:28
Türkiye-İsveç maçında skandal! 'Hakem bana iki penaltı sözü verdi'

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç'in 71. dakikada penaltıdan attığı golle deplasmanda Türkiye'yi 1-0 yenmesinin ardından İsveç milli takımı futbolcusu Marcus Berg çarpıcı bir iddiada bulundu.

Aftonbladet gazetesine konuşan İsveç milli takımının golcüsü Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın ikinci yarı için İsveç lehine 2 kez penaltı noktasını göstereceği yönünde söz verdiğini öne sürdü.

İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldığını kaydeden Berg, devre arası hakemle arasındaki geçen konuşmayı şöyle aktardı:

'İtirazında haklıysan benden sana iki penaltı'

"Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana, 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi."

'Kazanmanıza yardım mı etti'

Muhabirin ''Hakemle konuştuktan sonra size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna, Berg şu yanıtı verdi:

''Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi."

Hayran kaldı

Yayıncı kanal TV4'e açıklamalarda bulunan İsveçli orta saha oyuncusu Jakop Johansson ise Konya'daki seyirci ve atmosfere hayran kaldığını söyledi.

"Türk seyircisi harikaydı" diyen Johansson, şöyle konuştu: "Baskı olacağını biliyorduk. Dolu tribünlere oynamak eğlenceliydi. Türk seyircisi harikaydı. Ateşli bir atmosfer vardı, ama biz profesyoneliz. İşimize odaklandık.''

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 20:28
  1. Konya
  2. Türkiye
  3. İsveç

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