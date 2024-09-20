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Gündem Türkiye, İsrail’le ticarete devam ediyor mu? DMM'den net açıklama geldi
Gündem

Türkiye, İsrail’le ticarete devam ediyor mu? DMM'den net açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-20 21:38:00 -
Türkiye, İsrail’le ticarete devam ediyor mu? DMM'den net açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “İsrail İstatistik Enstitüsü'ne göre Türkiye, İsrail’le ticaret yapmaya devam ediyor” iddiasına ilişkin açıklama yayınladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurduğu ifade edilerek, söz konusu iddia yalanlandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘İsrail İstatistik Enstitüsü'ne göre Türkiye, İsrail’le ticaret yapmaya devam ediyor’ iddiası doğru değildir.

Türkiye Cumhuriyeti, 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurmuştur.

Türkiye, İsrail’in saldırılarını durdurmaya yönelik politikalarının bir devamı olarak İsrail ile ticareti 7 Ekim tarihinden sonra, aylık ticaret rakamlarından görülebileceği gibi önce yavaşlatmıştır.

Akabinde 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren 54 grupta 1019 farklı üründe Türkiye’den İsrail’e ihracatı durdurmuştur.

2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi, veyahut İsrail’den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır.

İhracat ve ithalat rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır.

Diğer taraftan, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır.”

 

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