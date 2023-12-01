  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emri Zayed verdi! BAE, Türkiye'den apar topar 250 bin adet satın aldı

Sivilceleri balon gibi söndüren bitki! Ağrıları da jilet gibi kesiyor...

Rus Cezaevi'nde ABD'li ajana Türk dayağı... Deniz piyadesi neye uğradığını şaşırdı

Buket Aydın'dan Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O isim Erdoğan'ı arayıp 'Almayın' diye ricada bulundu

Dev piton yaşlı kadını canlı canlı yedi!

'Macar mühendisler o ilimizde altın buldu! Her yerden altın fışkırdı'

Ekşi Sözlük'te pedofili rezaleti! Bakanlıktan açıklama geldi

Yunanistan'da canlı yayında harita skandalı! Tepki yağınca kaldırdılar

Mete Yarar, dünyanın merakla beklediği ANKA-3'ün en büyük problemini açıkladı! İşte bu beklenmiyordu

İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın taciz savunması ortaya çıktı!
Siyaset Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj
Siyaset

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Yeniakit Publisher
2023-12-01 18:32:00 - 2023-12-01 18:35:50
Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Gazze'de insani aranın sona ermesinin hemen ardından katliama başlayan İsrail'e tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. " ifadelerini kullanarak 'göreve hazırız' mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından katil İsrail'in Gazze'de vahşice saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında 7 Ekim’den beri dünyanın ve beşeriyetin soykırıma varan saldırıların Gazze’yi perişan ettiğini belirterek, “Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda sayıları 16 bini aşan Filistinli kardeşimiz hayattan koparılmış, on binlerce Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İsrail vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlemiştir. 24 Kasım tarihinden itibaren ilan edilen ve 3 kez de uzatılan geçici ateşkesi bugün sabah saatlerinde sonlandıran İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır. Masum bir halkın tepesinden bombalar atılmakta, anne ve babalarının öpüp koklamaya kıyamadığı çocuklar katledilmekte, savunmasız bir halk canlı hedef haline getirilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır"

Bahçeli, Gazze’nin ölüm şeridine dönüştüğünü söyleyerek, "Bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır. Sükûnetin istikrarlı olarak tesisiyle birlikte kalıcı ateşkes ve barış ortamının sağlanması gerekiyorken İsrail’in seri ve sistematik cinayetlerine ısrar ve inatla devamı kabulü mümkün olmayan insani felaketlere yol açmaktadır. Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. 'Caniyahu'nun ilkel ve iğrenç saldırganlığına tarih ve beşeriyet önünde müessir ve mütehakkim tepkiyi öncelikle Yahudiler göstermelidir” ifadelerine yer verdi.

"İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli"

Bahçeli, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin devletinin kurulması gerektiği çağrısını yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, caniyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır. Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, “Gönüllü Kudüs Sevdalıları” mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Gündem

ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Gazze'de yeniden patlama sesleri: Ateşkes bitti
Gazze'de yeniden patlama sesleri: Ateşkes bitti

Gündem

Gazze'de yeniden patlama sesleri: Ateşkes bitti

Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!
Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!

Sosyal Medya

Gazzeli çocuğun babasının başında döktüğü gözyaşı kahretti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu

ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta
ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta

Gündem

ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta

Ateşkes biter bitmez Gazze'de katliam!
Ateşkes biter bitmez Gazze'de katliam!

Gündem

Ateşkes biter bitmez Gazze'de katliam!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23