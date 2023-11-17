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Gündem Türkiye İsrail'e karşı harekete geçiyor! Nükleer abluka...
Gündem

Türkiye İsrail'e karşı harekete geçiyor! Nükleer abluka...

Yeniakit Publisher
2023-11-17 12:19:00 -
Türkiye İsrail'e karşı harekete geçiyor! Nükleer abluka...

Terör oluşumu İsrail'den gelen 'Gazze'ye nükleer bomba atarız' tehdidinden sonra Türkiye harekete geçiyor. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla İsrail'deki nükleer silah iddialarının araştırılması için tavsiyelerde bulunabileceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslenerek ‘’Sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun” sözleri, gözleri yeniden İsrail’e karşı bu konuda atılacak adımlara çevirdi.

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenleyen İsrail’in Miras Bakanı Amihai Eliyahu’nun Gazze’ye nükleer bomba atılabileceğini söylemesinin ardından uluslararası kamuoyunun sessizliğini koruması nükleer silahlar konusunda da çifte standardı gözler örüne serdi. Rusya-Ukrayna savaşında Vladimir Putin’in, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi hâlinde nükleer silahları kullanacaklarını belirtmesi neticesinde dünya ayağa kalkarken, İsrail konusunda tepkisiz kalınması dikkat çekiyor.

Fransa’nın desteğiyle nükleer silaha sahip olan Tel Aviv’in, nükleer silahlarını uçaklarla havadan veya “Jericho” adlı çok kademeli balistik füzelerle atabileceği belirtiliyor. İsrail’in Almanya’dan aldığı “Dolphin” isimli denizaltılarda nükleer başlık takılan ve denizden fırlatılan “cruise” (seyir) füzelerini taşımak için bazı değişiklikler yaptığı yönünde doğrulanamamış çok sayıda bilgi de bulunuyor. Uzmanlar, İsrail’in Orta Doğu’da nükleer silaha sahip ilk ülke olmak istemediği için bunu gizlediğine dikkat çekiyor. Nükleer silah yapacağı endişesi ile İran’a nefes aldırmayan ABD ve Avrupa’nın İsrail konusunda sessizliği çifte standart olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, son olarak Eylül ayında İran’a “ciddi ve düzenli” iş birliği yapması çağrısında bulunmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının devreye girerek İsrail’de inceleme veya denetim yapabilmesi için İsrail’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) tarafı olması gerekiyor. Antlaşma bu yıl 55’inci yılını geride bırakırken İsrail, NPT’yi imzalamayı reddediyor.

Milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla İsrail’deki nükleer silah iddialarının araştırılmasını tavsiyesinde bulunabileceğini söyledi. Nükleer enerjide İran söz konusu olduğunda devletlerin takındığı tutuma ve UAEA’nın süreklilik arz eden denetimlerine dikkat çeken Erkiner “İsrail Hava Kuvvetleri, nükleer bomba yapma potansiyelini öne sürerek Irak’ta inşa edilen nükleer deneme reaktörünün şantiyesini vurmuştu. İsrail bu durumu ön alıcı meşru müdafaa olarak açıklamış, buna da kimse itiraz etmemişti. Bu son olayda da İsrail’e konfor alanı oluşturuluyor. İsrail’in de UAEA tarafından denetlenmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor” dedi.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Yorumlar

hakan

terörist israil devleti gazzeye nükleer atmaz. Gazzeyi bir ihtimal %100 ele geçirip filistin halkını sinaya mülteci kamplarına sürerim gazze topraklarını da israil yerleşimine açarım planı ceplerinde duruyor. Zaten kuzey gazzeyi boşaltıp deniz sahasındaki gaz yatağına el koymak da bir plan. israil için önemli bir gaz yatağı değil ama filistin halkı için bulunmaz bir nimet.

hakan

Türkiye deniz kara hava dan ulaşılamaz devlet olmalı. Dünyanın en güçlü deniz kara hava savunma sitemleri ile sınır ötesinde 200 millik bir alan korunmalı. Tüm nükleer ve konvansiyonel tehditleri bertaraf edecek güce ulaşmalı. 2 .ci aşama saldırı sistemleri geliştirilerek düşmanlarımıza tehdit oluşturulmalı.
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